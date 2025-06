El alcalde de Algeciras rebaja la euforia ante el acuerdo de Gibraltar, asegurando que no se conoce «la letra pequeña» y pide que el resultado «se trabaje» El primer edil de La Línea, en cambio, califica la jornada de «histórica» y «para estar contento»

El alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha manifestado que no se conoce «cuál es la dimensión» del acuerdo sobre Gibraltar, «si hay algo que puede perjudicar a corto, medio o largo plazo a nuestra tierra», por lo que ha apuntado que «es importante que se debata, que se trabaje con los alcaldes, con la Junta, Mancomunidad, Congreso y Senado, para que no nos equivoquemos y sea el mejor acuerdo posible«.

En declaraciones a los periodistas, Landaluce ha incidido en que quiere «un buen acuerdo, que se trabaje para que no haya errores que nos puedan perjudicar el día de mañana, que no nos arrepintamos, que no haya habido cesiones exageradas como pasó en las negociaciones con Cataluña o con el País Vasco, que se haya conjuntado el interés para nuestra gente y que crezcamos en riqueza y en generación de empleo«.

A su juicio, «eso es lo que hay que debatir cuando conozcamos todos los extremos del acuerdo, que hoy en día no lo conocemos, solo titulares y hay que conocer la letra pequeña, porque a veces es más importante que las letras y las líneas gruesas».

La reacción de Juan Franco

Por su parte, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha manifestado sobre el acuerdo de Gibraltar que se ha estado «al borde del precipicio», aunque ha señalado que «es un día histórico para estar contento, donde se ataca el principal problema que es el tránsito por la frontera».

En declaraciones a los periodistas, ha manifestado en este sentido que «el primer problema que teníamos que era el tránsito a través de la Verja parece que se va a garantizar y los más de 15.000 trabajadores que todos los días cruzan para trabajar en Gibraltar van a poder seguir yendo a sus puestos de trabajo, en principio, sin complicación alguna«.

Así, ha recordado que de esas 15.000 personas en torno a 11.000 residen en La Línea y «el respiro que damos ante esta noticia es enorme, por lo que en ese aspecto hay un cierto grado de satisfacción». Igualmente, ha indicado que en la ciudad aproximadamente de media en una empresa del municipio un 30% de la facturación depende de clientes gibraltareños, ya sean empresas o particulares, por lo que «estas personas van a poder acceder a este espacio Schengen en condiciones de normalidad y también en motivo de alegría«.

«Hay que tener en cuenta de que nos podríamos haber encontrado de que si hubiera habido un parón económico de personas que no pudieran venir de Gibraltar hacia La Línea a efectuar sus compras o cualquier tipo de desembolso que hicieran nos encontraríamos con un problema enorme y las tasas de desempleo se hubieran disparado hasta el infinito», ha añadido el alcalde, que ha afirmado que «por tanto el primer matchball salvado».

Juan Franco ha manifestado que cree que han estado «ante uno de los momentos más críticos que ha vivido esta ciudad desde 1969, que hemos ido viviendo este Brexit en diferido, ya que desde que se produjo el referéndum faltan escasos 12 o 13 días para que se cumplan nueve años y el arranque de las negociaciones fue hace ocho«.

