La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

El Ayuntamiento de Jaén decreta tres días de luto por la muerte de las dos adolescentes

Las banderas ya ondean a media asta y el próximo lunes tendrá lugar un minuto de silencio a las puertas del consistorio

Una imagen del Ayuntamiento de Jaén
Una imagen del Ayuntamiento de Jaén ABC

S.A.

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial y un minuto de silencio que tendrá lugar el próximo lunes por la trágica muerte de dos jóvenes en la capital. Serán tres días de luto que comenzarán desde la noche de este ... sábado hasta el próximo martes, 2 de diciembre, con las banderas del edificio principal a media asta.

