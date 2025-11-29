La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

La Policía Nacional está investigando la muerte de dos niñas adolescentes cuyos cadáveres han sido localizados la madrugada de este sábado en un parque de Jaén capital, barajando un posible suicidio entre las principales hipótesis de lo acontecido.

Fuentes de la ... Policía Nacional y del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía han precisado a este periódico que los cuerpos habrían sido hallados poco después de las 01.30 horas de la madrugada de este sábado, tratándose de dos menores de edad.

Sus cuerpos habrían sido hallados en el parque de la Concordia, en pleno centro de Jaén capital y uno de los principales espacios de esparcimiento de la capital del Santo Reino. Fueron alertadas dotaciones del 061, los bomberos y de la Policía Nacional, cuyos efectivos del grupo de Policía Judicial han comenzado a investigar los hechos, barajando entre sus líneas de pesquisas la posibilidad del suicidio pero sin descartar ninguna hipótesis, toda vez que el juzgado de guardia de Jaén encargado del asunto ha resuelto decretar el secreto de sumario en las actuaciones. El suceso, en cualquier caso, habría sido transmitido al 112 como posible suicidio, cuando la sociedad apenas ha podido recuperarse del reciente suicidio de la joven sevillana Sandra, de 14 años y que sufría acoso escolar, en el bloque de viviendas donde residía con su familia en el barrio hispalense de la Macarena, despertando todo un debate social e institucional sobre el acoso escolar, su impacto y la salud mentar de los menores.

