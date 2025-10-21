Andalucía lleva 53 meses consecutivos de bajada de paro

Los datos sobre la macroeconomía que ha dado este martes el presidente de la Junta de Andalucía durante su intervención en el Foro ABC reflejan que, tal y como ha resaltado, la comunidad «va por buen camino» y en ella además se ha producido un « ... cambio de mentalidad» ya que se ha convertido en la región con más autónomos de España.

Es una afirmación que el presidente andaluz ha ilustrado con las cifras del paro, de los emprendedores, del PIB o de las exportaciones en los últimos años y que le han servido para proclamar que en este tiempo «de cambios profundos» está dispuesto a aprovechar «todo el potencial, talento y esfuerzo» para construir «la mejor Andalucía posible».

De hecho Juanma Moreno ha dado algunas cifras económicas para resumir su gestión desde que a primeros del año 2019 llegó a la Junta de Andalucía. Unos años que se han traducido en un crecimiento del PIB andaluz por encima de España y la Unión Europea con un 9,4% en los últimos 6 años.

Pero además ha ofrecido el dato de Andalucía lleva 53 meses consecutivos con bajadas del paro interanuales. Y desde junio está ya por debajo de los 600.000 desempleados, según ha recalcado el mandatario regional en el Foro ABC, patrocinado por Moeve y Enagás.

En cuanto a las exportaciones Andalucía también bate récords: en los últimos 5 años, y a falta de los datos de 2025, lleva los cuatro mejores registros de la historia. Así en 2024 se han superado los 40.000 millones de euros de exportación convirtiendo a Andalucía en la tercera economía exportadora de España.

Atrae empresas

Juanma Moreno también ha puesto énfasis en el hecho de que Andalucía es la comunidad autónoma con más emprendedores. «Cuando un territorio atrae a empresas y genera emprendimiento, es señal de que las cosas funcionan», ha dicho para explicar que Andalucía es la primera comunidad autónoma de España en empresas inscritas en la Seguridad Social.

El último dato interanual, de agosto, dice que la creación de nuevas empresas en Andalucía subió más de un 18% con un total de 1.188 sociedades mercantiles constituidas. Es una cifra que supone cinco veces más que en el conjunto de España.

En cuanto a los autónomos, el presidente andaluz ha recordado que son «parte de la columna vertebral de la economía y de la vida» de nuestra sociedad y que la prueba del «cambio de mentalidad» es que Andalucía se la comunidad autónoma con más emprendedores: líderes en autónomos desde hace cuatro años, y hoy son más de 588.000.

«Ellos tienen todo el apoyo y el compromiso del Gobierno de Andalucía, y no pueden ser víctimas de la voracidad fiscal del Gobierno de España, con una subida inasumible de las cuotas a la Seguridad Social, como se les está amenazando», ha explicado el presidente aludiendo abiertamente a las nuevas medidas que plantea el Ejecutivo central para este sector. De hecho Juanma Moreno ha acusado al Gobierno de "poner palos de ruedas" a cada cuestión en la que destaca Andalucía.

Su discurso no ha estado exento de crítica al Gobierno de Pedro Sánchez. Moreno ha recordado que cuando Andalucía suprimió el impuesto de Patrimonio, el Gobierno de España «legisló en contra de Andalucía». Y cuando Andalucía lideró el número de autónomos, legisla contra los autónomos.

«Cada vez que Andalucía despunta en algo, el Gobierno de España encuentra la manera de combatirlo», ha dicho Moreno insistiendo en que los números hablan con claridad «de la solidez del tejido productivo andaluz», de sus empresas y trabajadores y reflejan «el resurgimiento industrial de Andalucía».

Según Moreno, la industria y la energía, junto con las minas y la digitalización son pilares «del presente y del futuro» de la economía de nuestra tierra. Por ello ha explicado que «no es casualidad» que se hayan aglutinado en una misma Consejería tras la reciente remodelación del Gobierno de Andalucía en referencia al hecho de que el titular de esta consejería Jorge Paradela haya asumido la Agencia Digital Andaluza. En esta línea la Junta tiene la intención de poner la digitalización al servicio de las empresas y de la industria en Andalucía.

Investigación y ciencia

Pero el presidente también ha sacado pecho de los datos de investigación y ciencia: hace apenas unos días se conoció que las universidades públicas andaluzas tienen más de 500 investigadores entre los más influyentes del mundo, según el prestigioso ránking de la Universidad de Stanford.

Y no se ha olvidado de recordar el esfuerzo que hacen para generar las mejores condiciones para que vengan las inversiones y que se cree empleo. En esa tarea se han simplificado trámites y ofrecido «estabilidad política y seguridad jurídica».

Juanma Moreno también ha hecho hincapié en las seis bajadas de impuestos de su gobierno y ha recordado que la séptima, la anunciada hace unos días ya está en marcha. Habrá deducciones a la práctica deportiva, los gastos veterinarios asociados a la adquisición o adopción de una mascota y contribuyentes (o descendientes de estos) con enfermedad celíaca. Además se van a mejorar en 2026 las deducciones ya existentes por alquiler de vivienda habitual y por nacimiento, adopción o acogida de hijos.