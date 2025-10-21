Suscríbete a
Foro ABC con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía

Andalucía lleva 53 meses consecutivos de bajada de paro

Juanma Moreno proclama el «resurgimiento industrial» y el «cambio de mentalidad» de Andalucía a la cabeza de España en autónomos

Asegura que Andalucía «va por buen camino» tras seis años de crecimiento y presume de gestión durante su intervención en el Foro ABC

La Junta contempla en su presupuesto de 2026 un crecimiento de la economía del 2,3 por ciento

Una obra en Sevilla Manuel olmedo
Mercedes Benítez

Los datos sobre la macroeconomía que ha dado este martes el presidente de la Junta de Andalucía durante su intervención en el Foro ABC reflejan que, tal y como ha resaltado, la comunidad «va por buen camino» y en ella además se ha producido un « ... cambio de mentalidad» ya que se ha convertido en la región con más autónomos de España.

