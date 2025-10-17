La Junta contempla en su presupuesto de 2026 un crecimiento de la economía del 2,3 por ciento

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año 2026 contemplan un crecimiento económico del 2,3 por ciento. Las cuentas, que serán presentadas en dos semanas por el ejecutivo de Juanma Moreno y que rondarán los 51.000 millones de euros, ... ya han obtenido el respaldo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AireF) que ha avalado las previsiones como es preceptivo.

Según el citado informe Andalucía presenta estimaciones de crecimiento del PIB, en volumen y en términos corrientes y del deflactor del PIB, así como del empleo, en términos de personas ocupadas de la Encuesta de Población Activa y de la Contabilidad Regional de España (CRE), para el período 2025-2028, distintas de las últimas previsiones del escenario macroeconómico del Gobierno de España para el conjunto nacional.

La AIReF afirma que Andalucía estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2,3% para el año 2026 y que la previsión está «ligeramente por encima de lo esperado» y cae dentro de la horquilla de las previsiones efectuadas por otros organismos para la región. Sin embargo, tiene en cuenta que las previsiones de la comunidad como la de algunos organismos no recogen aún las recientes revisiones de la contabilidad regional.

Por ello asegura que, teniendo en cuenta «la incertidumbre», se avalan las previsiones para 2026 presentadas por Andalucía y se destaca que cumple la recomendación de remitir, con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos, la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval.

La AIRef recalca que las previsiones macroeconómicas para las comunidades autónomas se realizan en un contexto de alta incertidumbre y riesgos del entorno geopolítico. Las últimas cifras de la CRE son las referentes al año 2024, publicadas en septiembre de 2025, pero podrían sufrir cambios en la publicación prevista por el Instituto Nacional de Estadística para diciembre. Por ello las nuevas estimaciones han revisado las cifras de los años 2022-2023 y añadido las de 2024.

Incremento

En este caso se asegura que Andalucía «cumple» el consejo de buenas prácticas relativo a la inclusión de una comparativa con otras previsiones independientes y de aportación de información de las técnicas econométricas, modelos y parámetros empleados, así como sobre los supuestos en que se sustentan sus previsiones y además facilitan información de la senda prevista para el deflactor del PIB.

Con este escenario se espera que los presupuestos se presenten en un par de semanas y que recojan una importante dotación para la sanidad, aproximadamente de un tercio de las cuentas de la Junta de Andalucía. En esas cuentas, que la consejera de Hacienda, Carolina España dará a conocer probablemente en la última semana de octubre, se incluirán los 101 millones que se han previsto para los planes para atajar los fallos en el cribado del cáncer.

La consejera España anunció la pasada semana que la Junta de Andalucía ha destinado este año 15.247 millones de euros al sistema público de salud, casi un tercio del total del presupuesto regional, y un 55% más que en 2018.