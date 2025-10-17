Suscríbete a
ABC Premium

La Junta contempla en su presupuesto de 2026 un crecimiento de la economía del 2,3 por ciento

La AIReF avala las previsiones macroeconómicas para 2026 que Hacienda presentará en dos semanas. Las cuentas rondarán los 51.000 millones

La sanidad copará más de un tercio del último presupuesto de Juanma Moreno tras la crisis del cribado del cáncer

La consejera de Hacienda
La consejera de Hacienda ABC
Mercedes Benítez

Mercedes Benítez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año 2026 contemplan un crecimiento económico del 2,3 por ciento. Las cuentas, que serán presentadas en dos semanas por el ejecutivo de Juanma Moreno y que rondarán los 51.000 millones de euros, ... ya han obtenido el respaldo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AireF) que ha avalado las previsiones como es preceptivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app