Interior intenta lavar la imagen de VioGén con publicidad tras los fallos de las pulseras antimaltrato

Ya ha pasado un mes largo desde que trascendieron los errores en las pulseras de geolocalización antimaltrato, problemas técnicos y de funcionamiento detectados en Andalucía, Galicia y Madrid, que pusieron en entredicho al sistema Cometa gestionado por el Ministerio de Igualdad. En este contexto ... crítico y de incertidumbre, que provocó el malestar y estrés de muchas mujeres y sus hijos que utilizan estos dispositivos, el Ministerio del Interior ha lanzado este martes una campaña institucional en redes sociales para informar sobre el «funcionamiento y las mejoras introducidas en VioGén 2, el sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género».

La campaña, que pretende «desmontar bulos», se lanza después de que Andalucía, Galicia y Comunidad de Madrid expresaran su preocupación por fallos en el sistema de protección a mujeres víctimas de maltrato. Las tres comunidades, todas ellas gobernadas por el PP, han advertido de la detección de «algunos fallos» en la comunicación de los datos a través del sistema que «no han permitido en alguna ocasión» contactar con mujeres víctimas. El Congreso y el Senado reprobaron a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de que trascendieran los fallos de estos dispositivos. Y el PP sigue exigiendo una auditoría independiente a la que la Redondo anunció para analizar el alcance de estas irregularidades en Cometa. Si bien en un momento la ministra y el Ministerio lo negaron, Redondo reconoció finalmente que se puede haber absuelto a maltratadores por la pérdida de información relativa a los errores de las pulseras. La ministra de Igualdad, no obstante, ha afirmado que «muy numerosas no pueden ser» ya que las ha solicitado «ya hace diez días» y todavía no las tiene «sobre la mesa».

Noticia Relacionada Así funcionan las pulseras antimaltrato que protegen a más de 4.500 mujeres Lorena Gamarra Estos dispositivos son clave para determinar si un individuo se salta una orden de alejamiento

VioGén y Cometa no son lo mismo, pero se coordinan y compenetran. El primero, es el sistema de valoración de riesgo y seguimiento de la violencia de género a nivel estatal y está gestionado por Interior, mientras que Cometa es el centro operativo que gestiona y supervisa los dispositivos de control telemático, como las pulseras, y depende de Igualdad.

La acción del Ministerio de Interior se compone de una serie de vídeos divulgativos que se irán publicando en las cuentas oficiales a cargo de Interior de redes sociales (Instagram, X, Youtube), en paralelo a las cuentas de Towanda Rebels, un grupo feminista que «desde 2017 desarrollan un proyecto de activismo social digital en favor del feminismo y la igualdad efectiva», con quienes se ha coordinado la maniobra.

Esta campaña pretende dar a conocer la nueva versión de la herramienta, VioGén 2, plataforma digital de nuevo diseño que incorpora la tecnología «más avanzada en la materia, y fortalecer la confianza en el sistema», así como de «desmontar algunos de los mitos más extendidos», según ha informado el Ministerio.

En el primero de tres vídeos que compone esta publicidad, publicado este martes, se mencionan algunas frases que engloban dentro de los «mitos» que rodean al sistema de protección para mujeres en riesgo: «Que ella no había denunciado pero había muchosa indicios de que necesitaba protección», «que alguna de esas mujeres había denunciado previamente a su agresión», «que no fueron protegidas adecuadamente», «que en muchos casos habían sido evaluadas como de bajo riesgo», «que no había coordinación entre las diferentes comundiades y los diferentes cuerpos de seguridad», «que había pasado demasiado tiempo y el seguimiento había finalizado».

Sin embargo, muchas de estas afirmaciones corresponden a casos reales de violencia que el sistema no ha podido evitar, que incluso tuvieron como desenlace la muerte de varias mujeres a manos de sus parejas o exparejas. En lo que va de año, se contabilizan más de una treintena de asesinatos machistas, cinco de ellos solo en octubre. De ellos, dos de las víctimas estaban catalogadas en VioGén con «riesgo bajo».

«No somos un algoritmo», dicen las profesionales del sistema que han participado en el vídeo, que añaden que han «mejorado la comunicación» entre diferentes sistemas y administraciones, uno de los puntos ciegos que se venían señalando respecto a VioGén y que el Ministerio promete subsanar con esta nueva versión. «Cada caso es diferente y cada caso es importante», cierra el vídeo Fernando Grande-Marlaska, titular de la cartera.

VioGén 2 inscribe actualmente a más de 105.000 mujeres en España y desde su creación en 2007 ha salvado muchas vidas. Pero la campaña lanzada responde a la necesidad de lavar su imagen antes que a mejoras tangibles. Igualdad ha avisado este martes de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato, acrecentando la sensación de desprotección entre las víctimas el mismo día del lanzamiento de una mejora que pretende «fortalecer la confianza en el sistema».