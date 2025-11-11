Suscribete a
ABC Premium

Interior intenta lavar la imagen de VioGén con publicidad tras los fallos de las pulseras antimaltrato

El Ministerio lanza una campaña en la que pretenden «desmontar» supuestos bulos que corresponden con críticas legítimas al sistema

Igualdad avisa a las víctimas de una nueva incidencia en las pulseras antimaltrato

Fotogramas del primer vídeo promocional de la campaña de VioGén 2
Fotogramas del primer vídeo promocional de la campaña de VioGén 2 ABC

Gregoria Caro y Adrián Peñacoba

Ya ha pasado un mes largo desde que trascendieron los errores en las pulseras de geolocalización antimaltrato, problemas técnicos y de funcionamiento detectados en Andalucía, Galicia y Madrid, que pusieron en entredicho al sistema Cometa gestionado por el Ministerio de Igualdad. En este contexto ... crítico y de incertidumbre, que provocó el malestar y estrés de muchas mujeres y sus hijos que utilizan estos dispositivos, el Ministerio del Interior ha lanzado este martes una campaña institucional en redes sociales para informar sobre el «funcionamiento y las mejoras introducidas en VioGén 2, el sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app