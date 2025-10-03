Ingresa el prisión el joven detenido por el asesinato de un funcionario de El Ejido encontrado en un maletero

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido, en funciones de guardia, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el joven de 23 años detenido por el asesinato de Antonio Campos, de 54 años, vecino de Berja, cuyo cadáver fue encontrado el pasado lunes en el maletero de su vehículo en San Agustín, El Ejido. Tras resolver sobre la situación del arrestado, el juzgado de guardia se ha inhibido a favor de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3, encargado de continuar la investigación, que sigue bajo secreto de sumario.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que la medida fue adoptada por el juez de guardia tras la comparecencia del único arrestado hasta el momento, quien se ha acogido a su derecho a no declarar. Actualmente, el detenido está investigado por un delito de homicidio, aunque la calificación definitiva se determinará a lo largo de la instrucción.

Durante los últimos días, los agentes se han centrado en reconstruir los hechos desde la desaparición del funcionario, que trabajaba en el Ayuntamiento de El Ejido y fue visto por última vez el sábado pasado alrededor de las 21.00 horas al abandonar su domicilio familiar. La investigación se ha apoyado especialmente en las imágenes de cámaras de seguridad, los registros del teléfono móvil de la víctima, entrevistas con testigos y allegados, así como en la recogida de vestigios en el vehículo de Campos.

Estas pesquisas permitieron orientar la investigación hacia la detención del hombre de origen marroquí, tres días después del hallazgo del cadáver, que había sido transportado en el maletero del vehículo durante la noche de su desaparición. Antonio Campos tenía previsto dormir en casa y levantarse temprano el domingo para acudir a una cita en Granada a las 10.00 horas con amigos, para asistir a la procesión de la Virgen de las Angustias.

El crimen ha generado un gran impacto social en el Poniente almeriense, ya que Campos, historiador y cofrade, era muy conocido por su participación en la vida social, cultural y religiosa de Berja, además de su labor como funcionario.

La familia de Antonio Campos ha afirmado públicamente que el detenido no tenía «ninguna vinculación» con ellos. Según explicaron, la Guardia Civil les habría comunicado que el sospechoso se habría declarado como autor material del crimen

Los allegados aún buscan una explicación al suceso, destacando que Campos conservaba varias pertenencias cuando fue hallado y que la causa de la muerte fueron los golpes en la cabeza. La familia agradeció el apoyo recibido por parte de los vecinos, quienes han convocado una concentración este viernes a las 18.30 horas para reclamar justicia.