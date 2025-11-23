Suscríbete a
Las 72 horas que convulsionaron el PP de Almería

La colaboración del presidente detenido por el 'Caso Mascarillas' ha sido clave para la superación de la crisis

El expresidente de la Diputación de Almería, Javier García, proclama su «inocencia»: «La verdad siempre prevalecerá»

El presidente del PP de Almería y consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, este viernes en Almería durante una rueda de prensa
Rafael Aguilar

Almería

La noticia saltó a primera hora de la mañana de este martes: agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían detenido al presidente de la Diputación de Almería y del PP provincial, Javier Aureliano García Molina, ... y a Fernando Giménez, su número dos en la Institución supramunicipal y alcalde de la localidad de Fines, así como a cuatro personas más, por presuntas irregularidades en las contrataciones del suministro de material sanitario durante la pandemia y en obras públicas. Se trataba de la segunda fase del denominado 'Caso Mascarillas', que el juzgado investiga desde 2021 y que la dirección del Partido Popular pensaba ya que no le amenazaba.

