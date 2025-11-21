El expresidente de la Diputación de Almería, Javier García, proclama su «inocencia»: «La verdad siempre prevalecerá»

El expresidente del PP de Almería y la Diputación Provincial Javier Aureliano García ha defendido este viernes su «inocencia» tras su detención y puesta en liberta provisional en el marco de la trama que investiga el supuesto cobro de comisiones mediante contratos irregulares a través ... de la institución provincial en el marco del caso 'Mascarillas'.

«Por mucho que intenten poner en duda mi honestidad, confíen plenamente en mi inocencia porque la verdad siempre prevalecerá», ha trasladado el exdirigente 'popular' a través de una carta compartida en sus redes sociales, en la que señala la «difícil decisión» que ha supuesto para él apartarse de sus cargos.

García ha asegurado que siempre ha actuado con «integridad» y ha desempeñado con «honestidad» y «lealtad» los proyectos en los que ha estado al frente y que, según ha incidido, «han marcado el futuro de Almería por encima de cualquier otro propósito».

No obstante, asegura que «lo más importante es el nombre de mi provincia y de la institución» que ha tenido «el honor de presidir». «Me siento orgulloso de haber formado parte de los proyectos que han hecho crecer a nuestra tierra y de haber impulsado iniciativas que han sido un referente para otras instituciones y provincias», ha añadido.

García proclama su inocencia

El expresidente de la Diputación almeriense da por cerrada una etapa en la que, según ha manifestado, ha contado con un equipo «formado por personas trabajadoras, leales y entregadas a los intereses de la provincia de Almería» a los que ha dado las gracias.

De otro lado, ha manifestado su apoyo al PP, que lo suspendió cautelarmente tras conocerse su detención. «Estoy convencido de que el PP va a seguir liderando acciones que asegurarán el desarrollo y la prosperidad de nuestra tierra con políticas centradas en las personas que han llevado a Almería a ser el referente que es hoy», ha dicho.

García cierra su misiva al asegurar que ha sido un «auténtico honor» defender los intereses de su tierra y «trabajar por los 103 municipios» en una experiencia a la que ha «dedicado más de la mitad» de su vida.

Con ello, ha asegurado que ahora le acompañará «el valioso ejemplo de aquellos hombres y mujeres que, con sacrificio, entrega y pasión, han hecho de Almería la tierra próspera que es hoy a la que le espera un prometedor futuro». Esto, según ha añadido, le «sirve de inspiración para, como hicieron ellos, convertir la adversidad en una nueva oportunidad».