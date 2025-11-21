Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El Rey preside el acto institucional por los 50 años de Monarquía

El expresidente de la Diputación de Almería, Javier García, proclama su «inocencia»: «La verdad siempre prevalecerá»

Tras haber dimitido de todos sus cargos, pide «confianza» a través de una carta compartida en sus redes sociales

El PP fuerza la salida del presidente y su mano derecha de la Diputación de Almería

El juez amplía los delitos investigados a los cargos de la Diputación de Almería

Sigue en directo la declaración de Ayuso sobre la condena del fiscal general, García Ortiz

El expresidente de la Diputación de Almería, Javier García, proclama su «inocencia»: «La verdad siempre prevalecerá»

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El expresidente del PP de Almería y la Diputación Provincial Javier Aureliano García ha defendido este viernes su «inocencia» tras su detención y puesta en liberta provisional en el marco de la trama que investiga el supuesto cobro de comisiones mediante contratos irregulares a través ... de la institución provincial en el marco del caso 'Mascarillas'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app