Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim de Bilbao, a los 96 años
Mundial 2026
Así quedan los doce grupos: consulta todos los cruces y emparejamientos

CULTURA

Almería enciende la Navidad con más de un millón de luces led y 120 actividades

La Plaza de la Catedral se convierte un año más en el epicentro navideño con un túnel gigante de luz

Ocho pueblos de Andalucía que tienes que visitar sí o sí esta Navidad: una ruta obligatoria para un diciembre mágico

Inauguración de la iluminación de Navidad en la Plaza de la Catedral de Almería
Inauguración de la iluminación de Navidad en la Plaza de la Catedral de Almería ABC
R. Pérez

R. Pérez

Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El encendido de la iluminación extraordinaria en la Plaza de la Catedral ha marcado este jueves noche el inicio oficial de la Navidad en Almería. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha sido la encargada de pulsar el botón que da comienzo a 35 ... días de actividad navideña, con una programación que incluye más de 120 actividades y espectáculos repartidos en casi una treintena de espacios públicos de la ciudad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app