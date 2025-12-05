Almería enciende la Navidad con más de un millón de luces led y 120 actividades

El encendido de la iluminación extraordinaria en la Plaza de la Catedral ha marcado este jueves noche el inicio oficial de la Navidad en Almería. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha sido la encargada de pulsar el botón que da comienzo a 35 ... días de actividad navideña, con una programación que incluye más de 120 actividades y espectáculos repartidos en casi una treintena de espacios públicos de la ciudad.

La plaza, llena de público, está presidida por una gran estructura navideña en forma de catedral abierta, que vuelve a ser este año punto de encuentro y de fotografías para vecinos y visitantes. Este gran túnel de luz es el protagonista del conjunto de la iluminación extraordinaria, integrada por más de 1,2 millones de puntos led distribuidos por toda la ciudad.

El encendido ha estado amenizado por pasacalles, animación con decoración corpórea, cantantes y zancudos, así como música en directo con la actuación de Gospel It, finalistas de 'Tierra de Talento' y semifinalistas de 'Got Talent', que interpretaron villancicos en clave de góspel. El acto ha concluido con una lluvia de confeti.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que la iluminación ornamental marca el inicio de una de las fechas más esperadas del año. Así, ha animado a disfrutar del ambiente navideño y de las actividades programadas en distintos puntos de la ciudad. «El objetivo es generar un ambiente familiar y de disfrute en la calle, la hostelería, el comercio y los espacios culturales», ha dicho la regidora almeriense.

Uno de los espectáculos durante el encendido navideño de Almería ABC

Tras el encendido, la alcaldesa recorrió el túnel gigante instalado en la Plaza de la Catedral, una estructura formada por ocho pórticos ojivales de 14 metros de alto por 9 de ancho, con una cúpula central de 9 metros de diámetro y 19 de altura. La instalación cuenta con alrededor de 90.000 puntos de luz led y tendrá pases diarios a las 19.00, 20.00 y 21.00 horas hasta el 5 de enero.

La comitiva municipal ha visitado también el espectáculo lumínico del Parque Nicolás Salmerón, con cuatro pases diarios del 5 de diciembre al 4 de enero, excepto los días 24 y 31, y tres pases del 1 al 4 de enero. El recorrido ha finalizado en el Puerto, en el parque navideño 'Almeripark', situado en el remodelado Muelle de Levante y abierto también al tránsito peatonal.

Hasta el 6 de enero, las calles de la ciudad estarán iluminadas con casi 200 arcos y más de un centenar de motivos agrupados. Cuentan con luces navideñas las fachadas del Teatro Apolo, Mercado Central y Ayuntamiento, donde además se proyectará un 'mapping'. A ello se suman figuras de suelo, estructuras 3D, dos grandes abetos en Puerta Purchena y Plaza de las Velas, almendros luminosos y cerca de 50 árboles naturales decorados.

La alcaldesa de Almería, y dos de sus concejales, pulsan el botón de encendido de las luces navideñas ABC

Programación

La programación, bajo el lema 'Una Navidad para compartir, una ciudad para disfrutar', incluye entre sus novedades un carrusel en la Puerta Purchena, el 'Sweet&Cheescake Markets' en el Parque Nicolás Salmerón y las mini campanadas del 31 de diciembre al mediodía en la Plaza Vieja. El programa se completa con actividades en el Paseo, zambombadas, el Festival de Teatro Infantil, conciertos de Las Migas y José Mercé, la Noche de las Candelas, actuaciones flamencas, la participación de la Orquesta Ciudad de Almería y del Ballet Clásico Internacional.

A estas propuestas se suma la Feria de Navidad del Puerto de Almería en el Muelle de Levante, junto al mercadillo navideño, la pista de hielo y la oferta gastronómica de 'Sabores de Almería'. La programación incluye también el Belén Municipal del Museo de la Guitarra y actividades lúdicas sostenibles en el Paseo, mientras se aguarda la llegada de los Reyes Magos el 5 de enero, día de la Cabalgata.