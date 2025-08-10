El 96,7% de los 7.370 docentes que han logrado plaza en las oposiciones de 2025 son de Andalucía

El concurso-oposición llevado a cabo desde el pasado 21 de junio en Andalucía, en una convocatoria que ofertaba 7.998 plazas distribuidas entre 47 especialidades distintas, ha concluido con la selección de un total de 7.370 docentes, que se incorporarán el próximo 1 de septiembre a las aulas andaluzas como nuevos funcionarios de carrera, tal y como ha informado en la mañana de este domingo la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

De esta forma, la tasa de cobertura de plazas ofertadas casi alcanza el 93%, una de las más altas de todos los procedimientos selectivos llevados a cabo este verano en la mayoría de las comunidades autónomas, subraya el citado departamento de la Junta de Andalucía. De los 7.370 docentes que han logrado plaza, el 96,7% son andaluces y el 87,5% ya formaban parte de las bolsas de interinos docentes de Andalucía.

Por especialidades

Por especialidades, se han cubierto el cien por cien de las plazas ofertadas (sin contar el cupo por discapacidad) en las ocho especialidades del Cuerpo de Maestros: Primaria (1480), Audición y Lenguaje (235), Pedagogía Terapéutica (697), Música (198), Educación Física (498), Lengua Extranjera Francés (149), Lengua Extranjera Inglés (498), y Educación Infantil (611).

De su lado, en el Cuerpo de Profesores de Secundaria, el cien por cien de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura (396), Geografía e Historia (451), Biología y Geología (375), Dibujo (112), Inglés (594), Economía (91), Construcciones Civiles y Edificación (25) y Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico (74).

En el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, el cien por cien de las plazas de Alemán (5), Inglés (15) y Portugués (2); y en el de Profesores de Música y Artes Escénicas, el cien por cien en las especialidades de Piano (60), Fundamentos de Composición (11), Violonchelo (11), Danza Clásica (8), Guitarra Flamenca (4), y Flauta Travesera (4); en Cátedras de Conservatorio Superior, en Composición (9), Violín (4), Danza Española (1), Baile Flamenco (1), Ciencias de la Salud aplicada a la danza (1), Danza Educativa (1), Escenificación aplicada a la danza (1) e Historia de la Danza (1).

Plazas sin cubrir

Respecto a las plazas sin cubrir son 571, que representan el 7,1% del total de la oferta. De estas, el 83% corresponden a tres especialidades del Cuerpo de Secundaria: Matemáticas (han sido seleccionados 191 profesores y han quedado por cubrir 209 plazas), Informática (han sido seleccionados 252 profesores y restan 176 plazas) y Filosofía (han sido seleccionados 143 profesores y han quedado por cubrir 89). Además, han quedado vacantes en Latín (21), Griego (5), o Mantenimiento de Vehículos (28), entre otras.

En relación con las pruebas de acceso a las plazas, Desarrollo Educativo indica que, en la parte de desarrollo del tema escrito, de los 38.222 aspirantes presentados aprobó el 51,9%, mientras que en la prueba práctica aprobó el 47,09%. Respecto a la segunda prueba, en las programaciones aprobó el 91,6% (17.139) y en la unidad didáctica un 84,2% (15.744 aspirantes).

