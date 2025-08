Casi 17.000 profesores de la concertada de Andalucía cobrarán hasta 165 euros más

De la ruptura de relaciones al entendimiento. El último curso escolar acabó de forma abrupta para los en torno a 17.000 profesores de la enseñanza concertada, cuyas representaciones sindicales hicieron piña por primera vez a finales de junio, cuando las clases estaban recién finalizadas, ... y se manifestaron en la sede de la Consejería de Desarrollo Educativo, en el edificio sevillano de Torretriana, para escenificar su enfado con la Junta de Andalucía, que a su entender no estaba atendiendo su compromiso de mejorar sus condiciones laborales y retributivas.

«Basta ya», gritaban los docentes convocados por FSIE, UGT, USO y CC.OO. espoleados por el agravio que ellos ven en relación a sus compañeros de los centros públicos. Pero ahora todo ha cambiado: las hachas de guerra se han dado una tregua y la paz apunta a ser duradera.

Aguas calmas

Que las aguas bajen calmas tiene dos explicaciones fundamentales. La primera y más reciente es la firma por parte de la Administración autonómica de un acuerdo, justo esta semana que ahora termina, y que permite la ampliación de la dotación horaria y las plantillas de la red concertada con las patronales Escuelas Católicas, CECE, ACES y SAFA, así como con los sindicatos FSIE, USO y UGT, que representan a más del 90% de la Mesa de la Concertada. Esta decisión supondrá la incorporación de 158 docentes más y su desarrollo se llevará a cabo a lo largo de los cursos escolares 2025/2026 y 2026/2027.

La segunda, que el Consejo de Gobierno del Gobierno andaluz aprobase este 2 de julio el incremento retributivo para el próximo curso 2025/2026 correspondiente al acuerdo de equiparación salarial firmado en abril de 2022 entre la Junta y las organizaciones patronales, y sindicatos de la enseñanza privada concertada (ECA, CECE, ACES, SAFA, FSIE, USO, UGT y CC.OO.).

El viento sopla a favor de los docentes: este septiembre cobrarán el 0,5% más como el plus reconocido por el Gobierno a los funcionarios

Se trata del último paso para culminar el proceso de homologación retributiva con el sector público, que tiene como principal finalidad la homologación de los sueldos de los casi 17.000 docentes de la enseñanza concertada con el profesorado de la enseñanza pública de Andalucía. Así, para el curso 2025-2026 está prevista una subida de 14,5 euros mensuales en las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 16,5 euros en las de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional, que completan el citado acuerdo de 2022, fecha en la que comenzó el incremento progresivo de los emolumentos.

El resultado será que cuando acabe el curso 2025/2026 los docentes de la concertada de las etapas de Infantil, Primaria y Educación Especial, percibirán 145 euros más al mes en 14 pagas que antes de que se iniciara la equiparación. De su lado, los profesionales que prestan sus servicios en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional verán como sus ingresos han crecido 165 euros cada mensualidad —más las dos pagas extras— desde 2022.

Reconocimiento

Esta homologación ha supuesto una inversión de 47,4 millones de euros y con ella la Junta de Andalucía, que asegura que con ello «también pretende contribuir al reconocimiento de la labor desarrollada por el profesorado de los centros concertados durante el periodo en el que el sistema educativo andaluz ha estado afectado por la pandemia provocada por el Covid-19, así como favorecer la mejora continua del ejercicio profesional docente».

¿Están satisfechos los profesores de los centros que funcionan en régimen de concierto? Sí y no. Sí porque han conseguido que la Administración les iguale en gran parte el sueldo con sus colegas de los colegios y los institutos sostenidos con fondos públicos, y no porque consideran que la homologación no es aún real.

¿Por qué? Porque si el salario base sí es el mismo —o mejor dicho, lo será cuando concluya el próximo ciclo escolar— no tienen reconocidos los sexenios, que marcan la diferencia principal con los honorarios de la pública.

La bajada del número de estudiantes por clase empezará por las zonas rurales y con baja natalidad

Con todo, el viento sopla a favor del cuerpo de docentes de las entidades privadas concertadas, porque en este mes de septiembre cobrarán el abono del incremento salarial del 0,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Esta cantidad corresponde al mismo porcentaje de incremento salarial reconocida por el Gobierno a los funcionarios.

La mejora de las condiciones en la que los profesionales en cuestión prestan sus servicios se inserta además en la firma de un acuerdo marco con la Administración autonómica el 23 de julio.

Entre los asuntos que recoge este documento se encuentra el de la jubilación parcial al 75 por ciento de la jornada, uno de los caballos de batalla del colectivo: la Consejería se ha comprometido a asumir una sobredotación de siete horas lectivas al centro, de modo que el profesor de relevo pueda ser contratado a jornada completa (25 horas) y el trabajador en jubilación parcial tenga una jornada reducida de siete horas semanales. Este acuerdo se materializará a comienzos de septiembre de 2025.

Complementos

Además, la Junta ha fiado su palabra en el complemento retributivo para el Personal de Administración y Servicios (PAS), que será financiado a través de un módulo autonómico de la partida de otros gastos incorporado al Proyecto de Ley de Presupuestos de Andalucía para 2026.

Por añadidura, a partir del curso 2026/2027 se reducirán las ratios en el Segundo Ciclo de Infantil: tendrán prioridad los centros ubicados en zonas rurales, municipios con baja natalidad o baja densidad. Al tiempo, la Administración reconoce en abono de trienios al profesorado cooperativista, y los centros podrán participar en programas de refuerzo de competencias lectora y matemática, Código Escuela 4.0 y Atención educativa en zonas especiales de transformación social.