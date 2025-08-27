Suscribete a
El abogado de Begoña Gómez pide suspender su declaración como imputada el día 11 por motivos de agenda

Antonio Camacho tiene otras declaraciones, que justifica fueron señaladas antes, en una causa distinta de un juzgado de Arona (Canarias)

Los delitos imputados a Begoña Gómez suponen una pena de hasta 17 años

Begoña Gómez, junto a Pedro Sánchez en la Clausura del Congreso Federal del PSOE el año pasado
Begoña Gómez, junto a Pedro Sánchez en la Clausura del Congreso Federal del PSOE el año pasado EP
Carmen Lucas-Torres

El abogado defensor de Begoña Gómez ha solicitado suspender su declaración como investigada por malversación ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo 11 de septiembre y aplazar la comparecencia a otra fecha.

El letrado Antonio Camacho argumenta ante el instructor de la causa ... contra Begoña Gómez ya por cinco delitos que ese día ya tiene previstas unas declaraciones en una causa de un juzgado de Arona (Santa Cruz de Tenerife) que fueron señaladas antes que las del Juzgado de Instrucción 41.

