ERC votará en contra de la prórroga del estado de alarma A través de un comunicado, ERC adelanta que votará en contra de la nueva la prórroga del estado de alarma esta semana, al considerar que «no es el mecanismo adecuado» y «se ha demostrado que no lo era durante toda esta crisis»

ERC ha decidido este lunes virar de la abstención al «no» de cara la próxima votación de la prórroga del estado de alarma que tendrá lugar este miércoles en el Congreso de los Diputados, tal y como ha aprobado esta tarde la Ejecutiva Nacional de la formación.

La decisión de ERC llega a dos días de que el Congreso debata y vote si autoriza la nueva prórroga y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez no cuenta aún con apoyos suficientes para sacarla adelante.

Según ERC, cuyo no se suma al rechazo que ya planteó JpCat en la anterior prórroga en el Congreso, «el estado de alarma no es el mecanismo adecuado» y «la centralización ha sido un error».

«Nos abstuvimos por responsabilidad y para dar un voto de confianza al Gobierno español. Y pedimos rectificación de la retirada de competencias y espacios de soberanía . No lo han hecho. No han escuchado. No podemos seguir dando nuestros votos para facilitar este estado de alarma», subraya ERC en un comunicado.

El partido republicano defiende que tiene que ser la Generalitat el órgano competente para decidir cómo se produce la desescalada en Cataluña puesto que, bajo su punto de vista, la cercanía es la mejor herramienta para desconfinar a la comunidad autónoma. Además, ERC señala que quiere poner fin a la «militarización» de la región.

«Debe acabarse la militarización y la restricción de derechos, libertades y competencias que impone el estado de alarma. Esto no es una guerra, no necesitamos un mando único del Ministerio de Defensa , esta situación se tiene que gestionar con criterios médicos y políticos como hemos defendido desde el principio. Hay que prorrogar las medidas excepcionales, no el estado de alarma», recalca.

Las cuentas para la prórroga

Para ejecutar una nueva prórroga, el Gobierno necesita mayoría simple en la Cámara Baja. O lo que es lo mismo, más «síes» que «noes». La suma entre PSOE (120) y Unidas Podemos (35) es de 155 . Además, cuenta con el apoyo del PRC, Teruel Existe, Más País y Compromís, con los que llegaría a 160. Por lo que la votación podría salir adelante siempre que PP (89) y Ciudadanos (10) no voten en contra y se abstengan . Por el momento estas formaciones no han aclarado cuál será el sentido de su voto, aunque Pablo Casado ya ha trasladado que su formación no apoyará la prórroga.

En la votación de la tercera prórroga, Vox, Junts per Cat y la CUP votaron «no». Junto con ERC, los «noes» serían insuficientes para evitar la prórroga. En el caso de que el Grupo Popular votase en contra, la petición del Gobierno no saldría adelante.

De llegar ese escenario, la formación que lidera Inés Arrimadas puede ser clave en la votación, y sus diez diputados decisivos para ejecutar una nueva prórroga del estado de alarma. Por ello, Sánchez ha llamado a la líder de Ciudadanos para iniciar las negociaciones de cara al miércoles. De momento, Inés Arrimadas, ya ha asegurado que, cada vez que tengan que votar de este calibre, será pensando en el interés general.

