Unidas Podemos lidera el boicot a la OTAN con un secretario de Estado en la manifestación

Unidas Podemos acentúa su perfil antimilitarista a unos días de que empiece la cumbre de la OTAN , en Madrid, los próximos 28, 29 y 30. Los partidos que configuran el espacio morado participarán en los actos de boicot a la Alianza Atlántica, pero no ... tendrán ministros manifestándose el domingo. Con una excepción, la de un alto cargo de Unidas Podemos en el Gobierno : el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago , líder del Partido Comunista en España.

Izquierda Unida, el PCE, y otras organizaciones relacionadas con Unidas Podemos, como CC.OO. y UGT, se pusieron a disposición para organizar y promover la participación en la contracumbre. Los actos críticos no coinciden con la cita de la OTAN, dado que Madrid estará colapsada por el operativo de seguridad . La contracumbre se celebrará entre hoy y mañana con charlas en la sede madrileña de CC.OO., en el Auditorio Marcelino Camacho .

El domingo, finalizará con una manifestación organizada también por la 'Plataforma Estatal por la Paz- OTAN No', que empezará en Atocha y terminará en Plaza de España. Podemos enviará a dirigentes de segunda fila debido al desgaste que ya ha sufrido su líder y ministra, Ione Belarra . Buscan discreción. Ellos no organizan los actos.

«La cumbre no nos gusta»

El partido de Belarra lleva semanas criticando la cumbre y el gasto militar anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez . La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , que evita una posición tan beligerante como la de Podemos, también se posicionó en marzo en contra del aumento del gasto en Defensa . Ningún ministro morado participará en las reuniones oficiales de la OTAN, según reivindican como protesta. Lo cierto es que no están invitados, pero sí podrían asistir como gesto a algún acto al calor del evento. Tampoco se dará.

«No creo que eso vaya a pasar, no es una cumbre que a nosotros nos guste», expresó en TVE ayer el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique . «Las cumbres en las que se pacta un aumento de gasto en armas no son las que le gustan a nuestro espacio político», continuó. La vicepresidenta Díaz tampoco está invitada a la Cumbre de la OTAN y, según ha podido saber ABC, tampoco tiene previsto participar en actos paralelos por incompatibilidad con su agenda.

Podemos no participó en la organización de los actos antiOTAN, a cargo de IU y PCE, para evitar más desgaste a su secretaria general

Echenique explicó que habrá diputados de Podemos en la manifestación; también estará allí, además del secretario de Estado Enrique Santiago, la eurodiputada y portavoz de IU, Sira Rego . IU y el PCE lideran la protesta. No participarán Belarra y la titular de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero . Por su parte, IU no termina de aclarar si el titular de Consumo, Alberto Garzón , a la sazón líder de la formación, participará. Preguntados ayer por este periódico, contestaron que todavía no lo saben.

Echenique justificó la presencia de Podemos en los actos críticos porque «es importante» que haya voces políticas que «defiendan la paz» y acaben con la guerra de Putin en Ucrania y la inflación. En marzo, los portavoces de la Ejecutiva ya aseguraron que no apoyaban la cita de la OTAN porque «hay otras prioridades para esos 37 millones que va a costar» y que «no van a beneficiar a un escenario de paz». La prioridad de Podemos, aseguran, es invertirlos en más gasto social y no militar, que consideran un «derroche».

«Con balas no se come»

«Hay que ser claros y contundentes: con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios», expresaba Belarra el miércoles mediante videoconferencia en una cita del llamado Movimiento por europeo por la Paz con fuerzas políticas como Bloco de Esquerda, Francia Insumisa, Syriza, Sinn Féin, PTB, Sinistra Italiana, Peace & Justice Project, IU y Bildu. Belarra lleva meses liderando la creación de un bloque «pacifista» europeo crítico con la OTAN.

Por otra parte, La Moncloa confirmó ayer lo que ya había avanzado la Casa Blanca el día antes: que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden , aprovechará su viaje a Madrid para reunirse con Sánchez y el Rey en sendos encuentros bilaterales. Será en la víspera de la cumbre. El martes a primera hora de la tarde, Sánchez le recibirá en La Moncloa. Respecto al encuentro bilateral que tendrá Sánchez con Biden, Echenique pidió al PSOE no hacer «seguidismo» de EE.UU. y apostar por la autonomía geoestratégica de Europa y España.

Reforzar la relación con EE.UU.

Fuentes del Gobierno explican que el objetivo es «reforzar y renovar la coalición estratégica» de los dos países. Y dan por descartado que ambos presidentes comparezcan ante los medios porque, según La Moncloa, Biden ya lo hará por la mañana tras asistir al G-7 en Alemania y «no es habitual que un presidente de Estados Unidos comparezca dos veces el mismo día». Justo después, se desplazará al Palacio Real para mantener otro encuentro con Felipe VI.

Ayer por la tarde, la delegación del Gobierno madrileño prohibió otra marcha anti-OTAN por «motivos de seguridad» para el miércoles 29. Estaba convocada por un movimiento de ultraizquierda. El cartel en Twitte rezaba: «¡OTAN criminal, Gobierno cómplice!».