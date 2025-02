Trapero informó al Govern de actuaciones judiciales secretas

El número dos de Daniel Baena , instructor de las diligencias policiales del «procés», aseguró ayer en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra Josep Lluís Trapero que el «mayor» reportaba a miembros del Govern de las instrucciones que a lo largo del mes de septiembre fue dando el fiscal superior de TSJ de Cataluña relacionadas con los preparativos del referéndum. Unas actuaciones sobre las que, en su condición de policía judicial, los Mossos tendrían que haber mantenido en secreto, especialmente frente a los convocantes de la consulta, es decir, el propio gobierno de la Generalitat . Lejos de ello, el «mayor» informaba de estas reuniones a sus jefes políticos, Pere Soler y César Puig, pero también al consejero de Interior Joaquim Forn.

El testigo, encargado de la elaboración de atestados en las fechas clave del otoño de 2017, y también del análisis de todos los correos que el «mayor» Trapero envió y recibió durante esas semanas cruciales del órdago independentista, ha mostrado su extrañeza en sede judicial por el comportamiento de la Policía autonómica aquellos días -«no he visto nada igual en mi trayectoria profesional», llegó a decir cuando se refirió a los seguimientos del 1-O-, y responsabilizó a Trapero del «asesoramiento» al Govern . Así, los líderes independentistas, los mismos que convocaban el referéndum que la justicia prohibía, conocieron de primera mano no solo las órdenes que iba dando el fiscal para impedirlo, sino el plan y las pautas de actuación de los Mossos el 1-O, de las que Trapero también les informaba. Hasta tal punto fue así, señaló el jefe policial, que el día del referéndum se reprodujo en los colegios electorales el mismo escenario que se había descrito en esas pautas como el marco en el que no se actuaría: resistencia pasiva en forma de «murallas humanas» o presencia de niños o ancianos en los centros de votación.

Del análisis de los correos también se desprende que Trapero estaba informado puntualmente de los planes secesionistas . El mismo 10 de agosto se le envió un documento con los pasos de la hoja de ruta independentista, incluida la fecha en la que iban a ser aprobadas las leyes de la ruptura por el Parlament, una información desconocida entonces. Pese a ser advertido de la conflictividad y violencia que se avecinaba a medida que iban avanzando los días -recibía boletines diarios de la Comisaría General de Información en los que ya se habla de los CDR-, Trapero no modificó el plan de Mossos. Especialmente significativa fue la respuesta que dio a un comisario responsable de escoltas cuando éste le preguntó si tenían que avisar a la Fiscalía si sus «protegidos» acudían a algún acto relacionado con el referéndum ilegal. «No, informas a tu superior», le dijo.