Pérez de los Cobos: «Si Trapero hubiera dado un ultimátum a Puigdemont, el 1-O difícilmente habría seguido adelante»

El coordinador del operativo policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, ha vuelto a cuestionar el compromiso de los Mossos con la orden judicial de evitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Lo ha hecho en su segundo día de declaración como testigo en el juicio en el que la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para 11 años de cárcel por un delito de rebelión para el «major» de los Mossos, Josep Lluìs Trapero. «Sabíamos que no iban a poner toda la carne en el asador, pero no que iban a dejar el asador sin carne», ha dicho de forma metafórica.

En respuesta a la defensa del «mayor» de los Mossos, el coronel de la Guardia Civil se ha mostrado convencido de que si Trapero se hubiera mostrado tajante con el entonces presidente de la Generalitat y le hubiera dicho realmente que si seguía adelante con la consulta tendría a los Mossos enfrente, Puigdemont habría desconvocado la consulta. «Si se hubiera planteado como un ultimátum me parece difícil que hubiera seguido adelante». Aunque, ha añadido a continuación, exponerlo en estos términos «a lo mejor le habría costado el cese (a Trapero)».

Pérez de los Cobos ha basado su argumentación en que el 1-O era una «exhibición» del poder autonómico de la Generalitat y, en este sentido, la Policía autonómica es uno de los mayores referentes de ese poder autonómico . «Los Mossos y su mayor tenían ascendencia sobre la Generalitat y la ciudadanía» y eso lo sabía Puigdemont, ha recordado el coronel.

Como el día anterior, y en un duro interrrogatorio en el que por momentos el coordinador del 1-O parecía más acusado que testigo (no en vano su testimonio es la principal prueba de carga contra el «major»), Pérez de los Cobos ha reiterado la desconfianza que Policía Nacional y Guardia Civil tenían respecto a la actuación de los Mossos desde los días previos al 1-O. Las reticencias de Trapero a que sus hombres fueran coordinados por otra persona (el propio testigo) y el hecho de que nadie conociera el plan de actuación definitivo de los Mossos a dos días de la celebración de la consulta hacía pensar, ha explicado Pérez de los Cobos, que el compromiso de la policía autonómica con el mandato judicial no iba a ser pleno. «Pensamos que nos íbamos a encontrar una actuación no tan firme como la que nos hubiese gustado, pero no la inacción que vimos», ha reiterado.

El coronel ha asegurado que el problema en el operativo de los Mossos no fueron tanto los «binomios» (parejas de Mossos) como el hecho de que estos agentes estuvieran «diluidos» por los más de 2.000 centros de votación, porque en la práctica este dispositivo imposibilitaba cualquier intervención. «Lo que no era asumible ni se nos pasó por la cabeza que pudiera haber binonios durante todo el dia apostados en la puerta de los colegios sin función aparente, sin medios y dando cierta legitimidad a la votación», ha dicho.

A su juicio, si los 10.000 mossos desplegados ese día lo hubieran estado en 200 unidades de 50 agentes en diez intervenciones habrían cubierto los 2.000 colegios. En contra de lo que ha sostenido la letrada sobre los riesgos que habría implicado abandonar el colegio una vez inacutado el material, porque se habrían vuelto a abrir, Pérez de los Cobos ha recordado que el objetivo del auto era evitar la votación,y eso se habría conseguido incautando el material, ha señalado.

En su opinión, nunca hubo en los Mossos la voluntad de cumplir la orden de la magistrada. Solo así puede explicarse la actuación de la Policía autonómica. Como el día anterior, el testigo ha vuelto a señalar que su labor no era la de dirigir el operativo, sino coordinar los tres cuerpos y ha insistido en el 1-O la actuación previa en los colegios correría a cargos de los Mossos. Solo si estos lo precisaban, recurrirían a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Evitar males mayores

Cuando a primera hora de la mañana del 1-O vieron que estaban ante el peor de los escenarios posibles (la inacción de los Mossos) fue cuando se decidió romper esa colaboración y actuar por su cuenta en aras del cumplimiento del mandato judicial. «Sabíamos que si llegábamos al 1-O y los Mossos no actuaban no había solución buena . Había que elegir la menos mala, actuar con proporcionaldad (...) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían que actuar porque no hacerlo significaba constatar que la legalidad no imperaba en Cataluña. Se decidió actuar sabiendo que era difícil y duro pero lo que había en el horizonte era peor, una declaración de independencia, una confrontación civil«.