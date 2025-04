La tardanza de Marruecos en facilitar datos clave de los huidos del 'avión patera' complicó su búsqueda

A las 17.35 del pasado día 5 la torre de control del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma de Mallorca recibió aviso de que el vuelo MAC437-CMN-SAW, de la compañía Air Arabia Maroc , que había despegado de Casablanca y ... que se dirigía a Estambul, debía tomar tierra porque un pasajero estaba enfermo. Nadie podía imaginar la cascada de acontecimientos que se iban a producir. En esos momentos los protocolos de seguridad vigentes aún parecían adecuados y la sensación era que se trataba de uno más de los múltiples incidentes a los que debe hacer frente estas instalaciones.

Hoy, una semana después, esos sucesos, que se prolongaron hasta que a la 1.18 horas de la madrugada del día 6 el aparato volvió a despegar de regreso a su punto de partida, han obligado a revisar los protocolos y, sobre todo, a analizar qué fallos pudieron producirse . Bien es verdad que era la primera vez que se producía un caso así no solo en España, sino en todo el mundo. Pero no lo es menos que hubo descoordinaciones que ahora son analizadas para que no se repitan.

La decisión de modificar los protocolos de seguridad está ya tomada. Así, a partir de ahora se mantendrá la presencia policial junto al avión hasta que reanude el vuelo y el aparato será llevado a un lugar concreto, siempre el mismo. Igualmente, se retirará la escalerilla una vez evacuada la persona necesitada y ante cualquier emergencia futura se informará de si en el vuelo afectado hay nacionales de países que no pertenezcan al espacio Schengen. Asimismo, se mejorará la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad para que, por ejemplo, la Policía Local de Palma no se tenga que enterar de lo sucedido en el aeropuerto por los medios de comunicación.

Información incompleta

Mientras las reuniones para perfilar del todo estos temas se suceden, continúa la operación policial para intentar localizar a los fugitivos y aclarar por completo las circunstancias de lo ocurrido. Un primer dato relevante, según las fuentes consultadas por ABC, es que la eficacia de estas investigaciones se resintieron por la tardanza de Marruecos en facilitar algunos datos clave sobre los inmigrantes irregulares que huyeron. Pronto se tuvieron sus nombres y apellidos, pero no se tenía una información completa de ellos , que incluyera por ejemplo su fotografía.

Un nombre y un apellido son insuficientes para poder hacer una búsqueda efectiva, sobre todo si, como se sospecha en este caso, varios de los fugitivos pueden tener más de una documentación con distintos nombres. En Marruecos es relativamente sencillo conseguir papeles falsos, o verdaderos en los que se cambia la fotografía, y no hay que olvidar que el objetivo de los inmigrantes irregulares desde que salieron de Casablanca era llegar a Europa desde Turquía, en concreto por Alemania.

Más peliagudo es el episodio del ferri en el que embarcaron dos de los huidos rumbo a Barcelona después de comprar sus pasajes con su propia documentación. Este asunto provocó una enorme sorpresa y preocupación en las fuentes consultadas, porque jamás debió producirse un episodio como éste. «Faltaban datos de los buscados, es cierto; pero hay que analizar bien qué es lo que falló», precisan.

La aparente descoordinación de las primeras horas ha dado paso, sin embargo, a una colaboración total entre los distintos Cuerpos policiales implicados en la búsqueda : Policía, Guardia Civil y policías locales. De hecho se ha diseñado una ambiciosa operación para localizar a los huidos, la mayor parte de los cuales, según se cree, aún permanece en Mallorca.

Durante todos estos días se controlan parques, poblados, casas okupas, hostales, los pasajes de cada barco, cada avión y se ha activado a todos los confidentes en busca de información. «Disponen de dinero y desde luego también cuentan con algún tipo de apoyo en la isla» , sostienen las fuentes consultadas por ABC, que añaden: «En Alemania tienen familiares o amigos, porque es allí donde querían ir, y muchas de esas personas conocen a gente aquí. Y con la documentación falsa no les es difícil moverse».

El dispositivo diseñado exige mucho esfuerzo y la implicación de muchos agentes, pero en estos momentos es prioritario encontrar a los inmigrantes irregulares huidos: «Sin duda tienen miedo, porque han visto que sus compañeros han ingresado en prisión acusados de delitos gravísimos, así que se mueven con la máxima cautela», explican los expertos consultados. Hay que recordar que los doce arrestados por el momento, de los que once fueron detectados esa misma noche en Marratxí por la Guardia Civil y la Policía Local, están encarcelados y acusados de sedición, favorecimiento de la inmigración irregular y desórdenes públicos.

La Policía está convencida de que los 25 fugitivos planearon su acción. La Ucrif, encargada del caso, sostiene que fue a través del grupo Brooklyn, de Facebook, y ha identificado a Youssef Samir como la persona que publicó en esa red social cómo iba a ser el modus operandi. Pues bien, el usuario del perfil Abdessamad Lakrafi, uno de los huidos hizo una publicación en ese grupo grupo durante su supuesta fuga en Mallorca. Y ambos se conocen personalmente . Además, se han detectado publicaciones en esa página en la que quien escribe se jacta de haber conseguido su objetivo.

Aprovechar la oportunidad

Sin embargo, Marruecos aún no ha informado sobre si todos los fugitivos pertenecen a este grupo, que cuenta con decenas de miles de seguidores. De hecho, algunas fuentes consultadas creen que algunos de los implicados sí pudieron diseñar este plan, pero que el resto se sumó porque vio una oportunidad de entrar en Europa . En las primeras entrevistas con los arrestados eso fue lo que dijeron, tal como informó ABC el domingo.

El grupo Brooklyn está formado mayoritariamente por gente joven que realizaba acciones para ayudar a gente con necesidades y uno de sus administradores aseguró que la publicación del pasado mes de julio en la que se aludía a una actuación como la de Mallorca no era más que una broma.

Hay un detalle que llama la atención: desde que fue evacuado el supuesto enfermo hasta que se produjo la estampida pasaron 20 minutos ; es decir, no es descartable que en ese tiempo comprobaran que no había Fuerzas de Seguridad junto al avión y decidieran entonces actuar al ver muy cerca su objetivo de entrar en Europa.

Una de las incógnitas que aún planea sobre este asunto es la razón por la cual la compañía aérea decidió que su avión regresara a Casablanca, de donde había despegado, en lugar de continuar viaje a Estambul , que era su destino final. «Entre los pasajeros había muchos turistas, personas que regresaban a Turquía tras visitar a sus familiares o para reunirse con ellos; es decir, nada tenían que ver con lo sucedido, ni habían intentado escapar», explican las fuentes, que creen que la explicación más lógica es que fueran las autoridades marroquíes las que lo ordenaran por alguna razón.

En cuanto al pasaje, solo uno de ellos, precisamente el que habría simulado la enfermedad –él insiste en que es diabético y se sintió mal en vuelo, lo que corroboró un médico a bordo–, tiene antecedentes en España por delitos poco graves. Había otro con orden de expulsión del espacio Schengen , por un asunto administrativo.