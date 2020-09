Los socios de Sánchez lamentan el suicido del etarra por el que dio el pésame Bildu, ERC, JpC y CUP, entre otros, firman una declaración conjunta para que el Estado cumpla con su deber de «velar por la vida de las personas privadas de libertad»

Nuevo capote al presidente del Gobierno de sus socios de investidura. La polvareda que levantó el pésame que dirigió el martes pasado Pedro Sánchez a EH Bildu por el suicidio de un preso etarra ha sido hoy correspondida. En una declaración conjunta, una terna de partidos nacionalistas, independentistas y de izquierda minoritaria han firmado una declaración conjunta pidiendo al Estado «que no vuelva a ocurrir» un episodio similar.

En el escrito, en el que no se menciona la pertenencia de Igor González a la banda terrorista ETA, se hace alusión a él constantemente como «preso vasco» y se solicita formalmente al Ejecutivo que ponga fin a la «política de excepción» de la dispersión de los presos etarras y que se les dé traslado a cárceles vascas.

«El Estado tiene el deber de velar por la vida de las personas privadas de libertad, extremo que en este caso no se ha cumplido», esgrime el comunicado, respaldado no solo por EH Bildu, sino también por ERC, PNV, Junts per Catalunya, Más País, BNG, Compromís, Geroa Bai o Més per Mallorca.

El escrito llega cuando arrancan las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado y la víspera de que Pablo Iglesias se reúna con ERC y con Bildu para intentar tender puentes de cara a las cuentas públicas. Arnaldo Otegui ya ha mostrado su predisposición a negociarlos, siempre que se abra el debate sobre el traslado de los presos de ETA a prisiones del País Vasco.