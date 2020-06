Sánchez pagó 15.000 euros a su amigo por «conceptualizar» el abandonado Museo de Arquitectura La misma área del Ministerio de Transporte que ahora dirige Ignacio Carnicero le encargó a dedo un trabajo de consultoría para recuperar este proyecto de la etapa de Zapatero que lleva años aparcado

Javier Chicote SEGUIR Madrid Actualizado: 08/06/2020 02:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El Gobierno contrató a dedo el diseño de una rampa con la empresa de Carnicero

El despacho de Ignacio Carnicero, Rica Studio, ha sido contratista de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Se trata del organismo que Pedro Sánchez ha dividido en dos direcciones generales -Vivienda y Suelo por un lado y Agenda Urbana y Arquitectura por otro- para poner al frente de la segunda a su mejor amigo. El 15 marzo de 2019, la dirección general primigenia encargó a Carnicero un «trabajo de consultoría para la conceptualización, definición de la estructura, propuesta de contenido y estudio de instituciones internacionales similares al futuro Museo Nacional de Arquitectura». Cobró 14.990 euros más IVA. Los trabajos debían estar listos para el 20 de noviembre de ese año, mediante la entrega de al menos un informe, se entiende.

La adjudicación fue directa, a dedo, y con la suya como única oferta. Según fuentes del proyecto, ambos tenían «mucho interés» en este museo y «sondearon qué posibilidades había, meses antes de que acordaran el enchufe de Carnicero en la nueva dirección general». El Museo de Arquitectura, anunciado en tiempos de Zapatero, es un proyecto que no acaba de arrancar y que ha estado varios años en un cajón. Llegó a tener ubicación prevista, el antiguo edificio del Banco de España en Salamanca, pero no prosperó.

Los cinco contratos del Gobierno central adjudicados a Rica Studio han sido por esta vía, a dedo, dos con el actual Gobierno y tres con el anterior, en la etapa del PP. El 15 de noviembre de 2018 recibió el encargo de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura para la «adecuación del proyecto de obras en la rampa de acceso no discriminatorio en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, así como dirección y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución». Cobró 7.000 euros más IVA.

Antes, el 30 de mayo de 2017, el estudio de Ignacio Carnicero, que nunca ha presentado cuentas en el Registro Mercantil, había sido adjudicatario del primer contrato de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. El objeto era el «diseño, control de la producción y Dirección y seguimiento del montaje y de la exposición Unfinished en la República Dominicana, conferencias y actividades vinculadas a la exposición en Santo Domingo y Sidney», y el importe, 17.980 euros netos.

En marzo de 2018 cobró otros 5.000 euros relacionados con esta exposición, pero le pagó otro organismo, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El concepto fue «comisariado y supervisión de montaje de la de la exposición Unfinished en sus itinerancias en México y Santiago de Chile incluyendo asistencia a la rueda de prensa». Carnicero registró Rica Studio SL en noviembre de 2014 y el 5 de diciembre logró su primer contrato público con el Gobierno: 17.950 euros de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura para la «redacción de proyecto de mejora y optimización de las condiciones de accesibilidad y facilidad de uso en el área pública del Museo Nacional de Antropología de Madrid».

En los tres años y medio que el estudio trabajó durante la etapa de Rajoy, Rica facturó al Gobierno 40.960 euros más IVA, mientras que en los dos últimos años, ya con Sánchez, la cantidad asciende a 21.900. La facturación media anual es ligeramente superior en la anterior Administración: 11.694 euros por 10.995. La particularidad del contrato para dar ideas sobre el futuro museo de Arquitectura radica en que es una apuesta de Sánchez y Carnicero.

El nombramiento

Su nombramiento como director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado martes. Las direcciones generales deben tener al frente, por ley, a funcionarios. Existe una excepción -convertida en coladero- de la que Pedro Sánchez ha abusado especialmente: «Excepcionar el nombramiento de la reserva funcionarial».

Para ello, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana alegó que no había ningún funcionario capacitado para estar al frente de la nueva dirección general. Necesitaban el perfil del mejor amigo del presidente del Gobierno porque tenían «la necesidad de orientar el sentido de las políticas urbanas sostenibles con objetivos sociales, ambientales y económicos».

Los colectivos de funcionarios no solo han desmentido que no hubiera un arquitecto del Sector Público capaz para este cargo, sino que la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca) ha impugnado ante el Tribunal Supremo todas las «excepcionalidades» que el Gobierno ejecutó en la reestructuración ministerial anunciada en enero. Uno de los motivos de nombrar a funcionarios en estos altos cargos es que no pueden tener intereses económicos directos en los sectores sobre los que toman decisiones.