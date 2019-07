Imagen de archivo del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en La Moncloa - Ángel de Antonio

Sánchez no asume su debilidad e insiste en culpar a la oposición del «bloqueo» El líder socialista se abre a «negociar» la abstención de PP y Cs y, para empezar, les propone reformar la Constitución El PSOE no contempla un adelanto electoral, pero advierte a Podemos de que no hay «segundas oportunidades»