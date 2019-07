En directo | Sánchez: «¿Podemos estaría en un Gobierno que aplicara el artículo 155?»

Gregoria Caro Madrid Actualizado: 11/07/2019 10:19h

10.03Concluye la entrevista de Sánchez en RTVE. El presidente en funciones ha dejado tres mensajes claros: llamará esta tarde a Iglesias para volver al inicio de las negociaciones y pactar un programa común, subraya las discrepancias sobre la cuestión de Cataluña y plantea una reforma constitucional para evitar bloqueos en futuras investiduras.

10.01Sánchez: «El método de negociación que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado. Por tanto, volvamos al punto de arranque, negociemos el contenido y dejemos para el final cómo podemos acordar el principal escollo que tiene Podemos: es más importante la sanidad pública que quién es el ministro de Sanidad».

09.58Sánchez: «La crisis de investidura solo puede resolverse entre PSOE, Podemos, Ciudadanos y PP. Excluyo a Vox. Que no dependamos de los independentistas implica a PP y Cs. No pido un voto a favor, pero al menos que faciliten la constitución del Gobierno. Estoy incluso dispuesto abierto a negociar con ellos la abstención. Hasta ahora he encontrado el no. El apoyo de una formación política como Navarra Suma puede restar el apoyo de otras fuerzas políticas. Hay sumas que restan. Navarra Suma implicaría el no del PNV: dos que ganas, seis que pierdes. A mí me parece que es mucho más responsable que PP y Cs permitan constituir un Gobierno».

09.56Sánchez: «Hay elementos centrales de la política de Estado que exigen una cohesión interna que ahora mismo no podemos garantizar. Es algo que le he dicho en muchas ocasiones a Iglesias: un Gobierno exige políticas sociales, y esa es mi prioridad, pero también afrontar crisis sistémicas que afectan a la soberanía nacional, que van a exigir la responsabilidad de todos. Lo mejor para garantizar un Gobierno progresista es un Gobierno de cooperación como el que proponemos».

09.53Sánchez: «El socio preferente del PSOE es Podemos porque tenemos muchos puntos de coincidencias. Pero tenemos también algunas discrepancias. Tenemos que gestionar la realidad del juicio del "procés". Eso exige una cohesión interna absoluta. Todos tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad».

09.47Sánchez: «Repito: un Gobierno tiene que gozar cohesión interna, y eso incluye al tema catalán. En esta cuestión tenemos discrepancias de fondo. Una cooperación, con representación de Podemos en distintos ámbitos de la administración pública, con una comisión de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los pactos, es lo más sensato».

09.44Sánchez: «En 2016 se agotó el proyecto político de Rajoy, por la gestión de la crisis económica y por la corrupción. Rajoy pasó a 123 escaños. Hubo un retroceso muy significativo. En 2019 se está abriendo un nuevo ciclo político. Los españoles dijeron que quieren un gobierno socialistas. Si al final es imposible llegar a un acuerdo, al menos que permitan gobernar a la lista más votada. Eso daría una salida a esta crisis de investidura para afrontar de verdad la reforma que impida que un candidato a la presidencia sufra un bloqueo de estas características».

09.42Sánchez asegura que ofrecerá a PP, Cs y Unidas Podemos la reforma constitucional del artículo 99 para garantizar la gobernabilidad y evitar bloqueos como el actual: «Que sea la última vez que ocurra en todo proceso de investidura futura. Tenemos que encontrar un mecanismo que permita investiduras. Reformemos el artículo 99».

09.40Sánchez: «La principal responsabilidad de que haya un Gobierno la primera fuerza, yo lo asumo. Pero no solo incumbe al PSOE, incumbe a todos los partidos. Hago un llamamiento, sabiendo que no hay un Gobierno alternativo del PSOE, a que arrimen el hombro y que en julio haya un Gobierno de España. Y que luego hagan la oposición que quieran y Ciudadanos y PP miren cómo hacen oposición».

09.38Sánchez: «Si esta legislatura, ante las puertas de una sentencia del Tribunal Supremo en breves meses, los independentistas vuelven a hacer algo como lo que hicieron hace dos años ¿Unidas Podemos va a apoyar al Gobierno de España en la aplicación hipotética, que yo no deseo, del artículo 155 de la Constitución? Defiendo el Gobierno de cooperación porque ha sido bueno para el país. Pero mi responsabilidad es garantizar no solo la investidura, sino un Gobierno que haga posible todos los avances sociales que necesita nuestro país. Podemos hacer muchas cosas con Podemos, pero un Gobierno son políticas sociales, pero también es cuestiones de Estado».

09.36Sánchez: «Hay puntos de coincidencia con Podemos. Un Gobierno tiene que gozar de cohesión interna, y eso implica políticas de Estado, donde tenemos discrepancias muy serias con Podemos. En Cataluña Podemos reconoce el derecho de autodeterminación. Ellos recurrieron la aplicación del artículo 155. Podemos habla de presos políticos, y si lo haces es porque consideras que hay una manera de entender el Estado distinta a la nuestra. No hay presos políticos. Hay políticos presos. Es evidente que existen discrepancias de fondo que harían que ese Gobierno que defiende Iglesias se paralizara».

09.34Sánchez: «El método no ha funcionado porque estamos paralizados. Defiendo el Gobierno de cooperación con argumentos muy sólidos. Lo importante no es hablar de ministros, sino de las pensiones, el trabajo de los españoles, el sistema sanitario...»

09.32Sánchez: «Es importante volver al principio y cambiar el método de negociación. Hoy llamaré al señor Iglesias para poner en marcha los equipos que se pongan a hablar de lo que importa a los ciudadanos, no de gobiernos en coalición».

09.25El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno afronta dentro de dos semanas el pleno de investidura sin tener cerrado el apoyo de Podemos. Esta semana se reunió con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el encuentro fracasó. Iglesias sigue firme en su exigencia de entrar en el Gobierno para apoyar a Sánchez, y este insiste en un Gobierno en solitario.

09.24El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, es entrevistado este jueves desde las 09.30 horas en el programa «Los desayunos de TVE», según informó la corporación pública.