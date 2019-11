Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cierran el reparto de ministerios cediendo espacio a los comunes Las bases de Podemos blindan la vicepresidencia de Iglesias: la consulta cierra con el 97 por ciento a favor de la coalición y un 25,7 de participación

La consulta de Podemos cumplió con las expectativas de la dirección nacional. La militancia refrendó con un 97 por ciento el preacuerdo de Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Un apoyo superior en 27 puntos porcentuales al referendo del pasado mes julio y que refuerza al líder de Podemos como vicepresidente si la investidura sale adelante. Sánchez e Iglesias ya han cerrado el reparto de ministerios; solo queda ajustar el documento programático y que ERC o los socialistas cedan en su pulso.

Durante los cinco días de consulta (del 23 hasta ayer) se emitieron 134.760 votos. La participación fue del 25,7 por ciento respecto al censo total de inscritos que puede votar (523.731). Podemos, sin embargo, esgrimió solo la del 59 por ciento en base a los inscritos activos –sin facilitar el número de éstos–. Según las normas internas, son activos aquellos que hayan tenido actividad en el portal de participación el último año. Unos 190.000 del total.

El apoyo aumenta notablemente en comparación con la última consulta, pero la participación cae un punto en términos totales. La coalición fue avalada en verano por el 70 por ciento de la militancia morada y con una participación del 26,7. No obstante, en aquel momento, el presidente del Gobierno en funciones frustró las negociaciones al manifestar que Iglesias era «el principal escollo» para formar la coalición por sus «divergencias de fondo» sobre asuntos de Estado y, en particular, sobre la crisis independentista.

Un rechazo que ya no recuerda porque, como viene informando ABC estos días, según fuentes conocedoras de la negociación, el organigrama del Gobierno ya está cerrado a falta de concretar el programa y sus contenidos. Unidas Podemos tiene asegurado la vicepresidencia de Iglesias y tres (o cuatro) ministerios sociales. Igualdad para Irene Montero; Trabajo sin Seguridad Social para Yolanda Díaz y Universidades sin Ciencias para En Comú Podem. Los comunes además tendrán libertad para elegir a quién situar al frente de la cartera.

Los rumores apuntan a otro ministro morado más, según publicó ayer «El Confidencial». Pero ese cuarto departamento no ha trascendido. Desde Podemos señalan que en todo caso no es ni Sanidad ni Vivienda. Los rechazaron al no lograr las competencias que querían. La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso apeló ayer a la prudencia para seguir trabajando los apoyos. «Creo que nuestra posición debe mantenerse en la calma, la discreción y en intentar asegurar los apoyos para que en España haya un Gobierno de coalición», dijo Montero en el Congreso.

La negociación del PSOE con ERC está paralizada. Los independentistas supeditan su apoyo a la creación de una mesa de diálogo bilateral entre Gobierno central y Generalitat. Por su parte, los comunes tienen su propia opinión sobre el asunto: «Una condición indispensable para que haya una mesa de diálogo es que haya un gobierno dispuesto a dialogar», expresó ayer Jaume Asens, portavoz de En Comú.