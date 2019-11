Irene Montero y Yolanda Díaz, con un pie dentro del Gobierno de coalición Podemos quiere liderar las carteras de Igualdad y Trabajo y buscan Ciencias y Universidades después de confirmarse que Transición Ecológica será para el PSOE La consulta de IU refrenda el Gobierno de coalición con un 88 por ciento, pero solo participa el 31 por ciento del censo

Han pasado 11 días desde que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rubricasen el preacuerdo para formar un Gobierno de coalición. Las negociaciones entre ambas fuerzas políticas están siendo discretísimas y nada tienen que ver con el goteo de filtraciones y documentos que se produjo durante los encuentros fallidos de julio. Según ha podido saber ABC por fuentes de ambos partidos, ya existe un primer borrador del organigrama de Gobierno con nombres incluidos a falta de pactar algunos cargos y competencias. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos prefieren continuar con el silencio y la opacidad para evitar que se frustre la coalición.

Como ya ha venido informando ABC, el secretario general de Podemos tendrá una vicepresidencia social y la número dos del partido, Irene Montero, entrará en el Gobierno para encabezar el departamento de Igualdad si finalmente lo dirigen los morados. Los rumores de que Montero asumiría el liderazgo de Podemos desde fuera del Consejo de Ministros si Iglesias entraba se han disipado durantes los últimos días. Desde su entorno señalan que no hay mejor carta de presentación para el Congreso de Vistalegre III (donde se decidirá el relevo de liderazgo) que haber sido ministra del Gobierno de coalición con el PSOE. Una cartera que además no supondrá un profundo desgaste porque no requiere excesiva exposición.

La representación que tendrá Unidas Podemos será de tres (cuatro como máximo) ministerios sociales además de la vicepresidencia de Iglesias. El ministerio de Trabajo era unas de las demandas de Podemos tanto en julio como ahora, pero el PSOE estudia fórmulas para no entregarles el departamento al completo. Lo más probable es que se divida en dos: los socialistas se quedarían con la parte competencial de Seguridad Social y Podemos con el resto. Fuentes consultadas señalan a Yolanda Díaz, de Izquierda Unida, portavoz de la confluencia gallega y abogada laboralista, como uno de los perfiles que «tiene muchas papeletas» para ocupar ese puesto.

«Le compete al presidente del Gobierno definir la estrucutra del Gobierno, no a mí, pero sí es cierto que en otras ocasiones han estado distendidos los dos ministerios», ha expresado Díaz, después de presentar sus credenciales en el Congreso, preguntada sobre la división. «El éxito está en la discreción, soy optimista en que todo salga bien», ha añadido. La portavoz compite en este sentido contra el coordinador de IU, Alberto Garzón, para encabezar una cartera. Aunque, según ha podido saber ABC, no hay intención de que haya dos ministros de Izquierda Unida.

Baja participación en la consulta de IU

Lo más probable es que Garzón acabe integrándose dentro de un departamento. La militancia de IU lo ha refrendado este lunes con un 88 por ciento de votos a favor en la consulta interna sobre el pacto para configurar un Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos. Sin embargo, solo ha participado un 31 por ciento del censo total. «En base al preacuerdo programático de 10 puntos y el último acuerdo de Presupuestos Generales del Estado, ¿estás de acuerdo con que miembros de Izquierda Unida participen en un gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE?», era la pregunta a las bases. El resultado del referendo de Podemos se conocerá mañana.

Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que Podemos no ha pedido controlar Sanidad y que lo más probable es que no sea una de sus carteras. Es un área que el PSOE ya les ofreció y que sí era una opción en las negociaciones de verano. Los ministerios que tienen sobre la mesa son Igualdad, Trabajo y Ciencias y Universidades. Este último ministerio surge después de que Sánchez no haya querido soltar la cartera de Transición Ecológica para que la ministra en funciones Teresa Ribera mantenga el cargo.

Los comunes reclaman espacio

El nombre que suena en Podemos para Ciencias y Universidades, dicen fuentes no oficiales del partido, es el secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, por su currículum como investigador del CSIC. Sin embargo, según informa Efe, los comunes reclaman para esa cartera un perfil catalán (Joan Mena, Rosa Lluch o Xavier Domènech son los nombres que anticipan).

El ministerio de Vivienda parece que tampoco gana enteros a pesar de que era una de las principales demandas de Iglesias en verano para poder «intervenir los precios del alquiler en las zonas tensionadas». Una medida que el PSOE descarta. El líder de Podemos ya advirtió a su militancia de que por estar en minoría dentro del Ejecutivo tendrán que «renunciar» a muchas de sus propuestas.