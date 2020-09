Un ciudadano libre Rivera señala que levantar el veto al PSOE a una semana de la repetición electoral fue su «muerte política» El expresidente de Ciudadanos asume como un «error evidente» no haberse dado cuenta de la intención de Sánchez de ir a segundas elecciones

Con el reposo que da estar fuera de la política, Albert Rivera repasa su carrera en su libro «Un ciudadano libre» (Espasa, 2020), en el que asume de forma nítida «dos errores evidentes» que ha explicado este martes en la presentación del ejemplar, en la Casa de América de Madrid. El primero, no haber comprendido en el verano del 2019 que Pedro Sánchez había decidido ir a segundas elecciones; el segundo, haber hecho una oferta de desbloqueo a una semana de la repetición electoral.

Rivera, preguntado en rueda de prensa tras el acto de presentación del libro, ha asegurado que, aunque considera que hay que llegar a acuerdos y «abandonar las dos Españas», fue un «error electoral», en un escenario «polarizado», alzar una «bandera blanca» a tan solo una semana de que se cerrase el plazo para formar Gobierno. Con la investidura de Sánchez fallida en julio, la segunda intentona debía cuajar antes del 23 de septiembre y Rivera no planteó su opción de desbloqueo hasta el día 16, cuando ya todas las encuestas auguraban un brusco descenso de Cs.

No obstante, a pesar de esa tendencia a la baja ya consumada antes de su giro, en el libro sostiene con claridad: «Es evidente que levantar la bandera blanca del pacto con PSOE y PP en un país atrincherado me costó la muerte política».

Su primer error, apunta por otra parte, fue no percatarse de las intenciones reales de Sánchez desde principios del verano del 2019 «para ir a segundas elecciones». «Cuando en septiembre hago una oferta, el PSOE ya tenía la maquinaria -ha explicado en la rueda de prensa de hoy-. Tendría que haber desenmascarado a Sánchez antes. Explicarle a los españoles que Sánchez no quería un acuerdo».

1.500.000 votos a la derecha

Y es que según él, en la ronda de contactos de Sánchez para intentar recabar apoyos a su investidura, el hoy presidente del Gobierno ya le admitió que su socio preferente era Podemos, en una alianza que requería el apoyo de los nacionalistas. «Se nos fueron 1.500.000 votos a la derecha y 200.000 a la izquierda. Me quedé en medio de las dos trincheras», ha apuntado, obviando el millón de votantes de Cs que se fueron a la abstención.

Aunque ha defendido insistentemente la necesidad de alcanzar acuerdos y superar la política «de trincheras», también ha señalado como un acierto la estrategia de vetar al PSOE antes de las elecciones del 28 de abril. «Igual que levantar la bandera blanca fue mala en términos electorales, en términos electorales fue acertado el veto», ha argumentado.

Ese «error» de no «desenmascarar» a Sánchez antes, ha dicho, fue una cuestión «comunicativa» y de «tiempo». Aunque ha planteado haber hecho una oferta similar en julio, tras el primer intento de investidura, ha señalado también que no sabe qué resultado habría obtenido con esa estrategia. Eso sí, en ese caso sí habría logrado demostrar que el secretario general del PSOE no quería un acuerdo con su partido.

Si no soy presidente, lo dejo

En el resto del libro, en el que hace un recorrido por el resto de su vida política, relata la «emoción» con la que vivió su despedida el 11 de noviembre del 2019, cuando comunicó a sus compañeros que se marchaba. Antes, por el grupo de WhatsApp que comparte con sus padres, les informó des sus intenciones.

Mucho antes, ya había confesado sus intenciones a su entorno más cercano, tal y como publicó ABC. A su mano derecha en el partido, José Manuel Villegas, y a su pareja, Malú, les confesó: «Me queda una oportunidad más: o llego a la Presidencia del Gobierno en las siguientes, o me marcho y dejo paso».

Según cuenta, semanas antes de su discurso de dimisión ya tenía preparados varios fragmentos. «Desde hace varios meses contemplaba la opción de dimisión».