Rivera ficha al abogado del Estado que destituyó Sánchez por defender que hubo rebelión en el «procés» Edmundo Bal irá como número cuatro en las listas de Cs por Madrid: «Me cesaron porque quería que mintiera y me negué»

S.E. @abcespana Madrid Actualizado: 17/03/2019 13:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Edmundo Bal, el abogado del Estado que destituyó Pedro Sánchez cuando llegó a la presidencia del Gobierno, será el número cuatro de Ciudadanos en la lista de Madrid. El presidente del partido naranja, Albert Rivera, ha anunciado el fichaje este domingo, un día después de que se desvelara la incoporación del exvicepresidente de Coca Cola Marcos de Quinto también a las listas de Madrid.

Bal era el encargado de defender los intereses del Gobierno en la causa que juzga a los líderes del «procés» como responsable penal de la Abogacía del Estado, un órgano que depende directamente del Ministerio de Justicia, pero el Ejecutivo lo destituyó al no compartir su propuesta de acusar por rebelión a los máximos dirigentes que llevaron a cabo el golpe separatista.

Finalmente, en contra de la posición técnica de Bal, la Abogacía del Estado acusó solo por los delitos de sedición y malversación a los 18 líderes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo. La mayor condena solicitada fue para Oriol Junqueras, con 12 años.

Rivera ha realizado este anuncio en un Encuentro Ciudadano en el municipio madrileño de Majadahonda, donde ha estado acompañado por el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y por la candidata al Ayuntamiento de la capital, Begoña Villacís.

«Lamentablemente he salido en televisión y en los periódicos por un acto totalmente injusto e inmotivado, por cumplir con la obligación de una persona honrada», ha dicho Bal este domingo en su puesta de largo. «Me cesaron porque quería que mintiera y me negué. Me siento especialmente cómodo en este proyecto concreto, en estas elecciones a las que nos presentamos».