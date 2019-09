Repunta la vía Chafarinas, la ruta más segura para las inmigrantes Entre agosto y septiembre han llegado al islote once pateras, casi como en todo 2018

Seguir Laura L. Caro @_Laura_Caro Actualizado: 27/09/2019 08:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La perdida isla pirata y otras que no sabías que son españolas

La noche del miércoles al jueves, una embarcación no identificada dejó en la isla del Congreso, en el Archipiélago de Chafarinas, a 3,5 kilómetros de las costas marroquíes, a 62 inmigrantes, más de la mitad de ellos -32 en concreto- mujeres, a las que hay que sumar siete menores. Se trata de la undécima patera de estas características que llega a los islotes españoles entre agosto y septiembre, en total con 271 personas a bordo. Todas han sido trasladadas a Melilla según la agencia Efe, aunque la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma rehusó confirmar a ABC este dato o facilitar el cómputo de lo que va de año, a diferencia de como ocurría con la anterior Administración.

Llegar a Chafarinas o a las otras «plazas menores de la soberanía española» -Alhucemas, con la Isla de Tierra, otro importante punto de desembarco; el Peñón de Vélez de la Gomera; Perejil- es prácticamente garantía de permanencia en España. De no devolución a Marruecos. Los varones adultos han sido tradicionalmente expulsados, aunque ahora conocen que con pedir el asilo pueden paralizar su salida, al menos durante un tiempo. Los menores no son repatriados, no están incluidos en el acuerdo de Readmisión firmado con Rabat en 1992. En cuanto a las mujeres, la Delegación del Gobierno en Melilla sugiere que recurren a esta ruta habida cuenta de que saltar la valla fronteriza «requiere una forma física extraordinaria», que no está al alcance de todos.

Consideradas como «colectivo vulnerable», ellas serán acogidas por razones humanitarias de acuerdo con la legislación española, como muy probablemente les habrán explicado de antemano las redes mafiosas que se encargan de trasladarlas a Chafarinas por cantidades por encima de los mil euros. Su futuro a partir de ahí pasa por el traslado al Centro de Estancia Termporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, desde el que en algún momento serán llevadas a la Península, donde podrán beneficiarse del programa nacional de acogida dadas sus necesidades de especial protección.