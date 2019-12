Rechazo total de Navarra Suma al pacto de PSOE y PNV Califican de «escándalo» la mención a las competencias de Navarra

El portavoz de Navarra Suma, José Javier Esparza Abaurrea, y presidente de UPN, mostró ayer su rechazo total y calificó de escándalo el pacto de Gobierno alcanzado por PSOE y PNV, en el que se hace referencia incluso hasta al traspaso de competencias de tráfico a la Comunidad Foral, como si estuviesen hablando de la misma comunidad autónoma. Esparza consideró que «aceptar la histórica exigencia del nacionalismo vasco de que la Guardia Civil salga de Navarra es el colmo de la desvergüenza» y criticó que el acuerdo de Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar sobre Tráfico, supone una atribución de representación de Navarra «que las urnas les han negado». «Los ciudadanos de la Comunidad foral no dieron un diputado al PNV», subrayó.

«Lo evidente es que quien gobierna en Navarra es el nacionalismo vasco y no el PSN». En opinión del líder regionalista, «el PSN tendrá que explicar el sinsentido de la firma de este acuerdo» y «la contradicción cuando hace pocas semanas defendían el mantenimiento de la Guardia Civil en Navarra».

Esparza afirmó que UPN «siempre ha defendido que queremos que la competencia de Tráfico sea traspasada a la Comunidad foral», pero quieren que la prestación del servicio se haga de forma conjunta y complementaria por Guardia Civil y Policía Foral, como hasta ahora. Para el líder de UPN, que la presidenta María Chivite, «acepte que el PNV negocie competencias para la Comunidad foral en su nombre retrata a lo que ha llegado el socialismo navarro». Apuntó que el PSN «hoy es una marioneta en manos del PNV» y calificó de «traición a Navarra y a España» que «el socialismo navarro y español acepte una de las grandes prioridades del nacionalismo vasco, como la de echar a la Guardia Civil de Navarra».

Estas afirmaciones se produjeron poco después de que Navarra Suma mostrase ya su repulsa a las acciones del Partido Socialista en Navarra a lo largo de 2019. La coalición que integran UPN, PPN y Ciudadanos de Navarra, ya había declarado que «2019 ha sido el año en que los socialistas han saltado todas las líneas rojas con tal de alcanzar el poder». «Los socialistas no solo han perdido todos los escrúpulos, sino que, además, han engañado a los ciudadanos, diciendo y prometiendo unas cosas y haciendo luego las contrarias. Son innumerables las veces que Pedro Sánchez ha renunciado a sus palabras».

Navarra Suma reprochó al PSN que apele al diálogo «cuando los hechos muestran que no tienen ninguna intención de acordar nada con la principal fuerza política de Navarra, que casi le dobla en número de parlamentarios, porque sus socios no se lo permiten y ellos no quieren poner en peligro su sillón». Recordaron que «los socialistas podían haber buscado otros socios para conformar una mayoría amplia y estable, pero desde el primer minuto les pudo la ambición por el poder y eligieron gobernar en minoría junto al independentismo vasco y la izquierda radical. En estos meses en Navarra ha quedado muy claro que Chivite preside, Barkos manda y Bildu decide», afirmaron.

Añadieron que «pese a los intentos del PSN por desprestigiarnos y negar nuestra actividad parlamentaria y nuestras propuestas, seguiremos trabajando por el bien de Navarra y de España con la legitimidad que nos dan los más de 127.000 votantes a los que representamos. Somos los únicos que defendemos una Navarra foral, española y europea que no esté en manos del independentismo vasco». Por último, Navarra Suma ha pedido al partido socialista «que piensen a dónde nos va a llevar a los navarros y a los españoles su nueva estrategia de pactar con los independentistas», concluyeron.