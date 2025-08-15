Moreno califica de «mamporrero» a Óscar Puente: «Si dedicara la mitad del tiempo a trabajar por el transporte...»

Los incendios, ahora los incendios, han abierto una nueva batalla política entre PSOE y PP, entre Gobierno y oposición, intercambiando sus papeles en las diferentes administraciones. Un 'tuit' incendiario de Óscar Puente, que incluso tuvo que borrar, ha provocado la indignación entre los afectados por los fuegos tanto en Andalucía como en Castilla y León.

El ministro de Transportes asegura que le sale «la ironía» en estas circunstancias, cuando España arde y muchos ciudadanos temen perder sus hogares e incluso sus vidas. Juanma Moreno critica «la imagen que damos a la sociedad, cuando uno tiene un problema tan grave como es un incendio, donde tu patrimonio personal, tu vida corre peligro».

Califica la acción de Óscar Puente de «actitud frívola, irresponsable, simple y llanamente por mantener un rol de mamporrero oficial de un gobierno, y a mí me parece lamentable«.

Además, que esos mensajes vengan precisamente del ministro de Transportes, con el caos ferroviario en el que se ha visto sumida la Comunidad en los últimos meses, no hace más que echar más leña al fuego. «Si este señor dedicara solo el 50% de su tiempo a trabajar por el transporte público y el tema de los trenes, las cosas funcionarían«.

Este año está siendo especialmente dañino para los usuarios de los ferrocarriles, sobre todo de la Alta Velocidad, pues se registran varias incidencias por semana con retrasos, averías y parones en mitad de la nada.