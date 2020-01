El PSOE intenta calmar al PP con cambios mínimos en el Congreso El PP acusa a Batet de no apoyar a los diputados frente a la afrenta del Gobierno

La Mesa del Congreso calificó ayer la propuesta del PP para reorganizar los plenos y evitar que el cambio del Consejo de Ministros a los martes dificulte la tarea de control de la oposición. La iniciativa queda lista para ser debatida la semana próxima durante la reunión de la Junta de Portavoces en la que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, marcará por primera vez su posición.

Ayer no lo quiso hacer pese a que la vicepresidenta segunda, Ana Pastor, reclamó abrir el debate. Batet argumentó que el diálogo debe producirse entre todos los portavoces aunque una de las opciones que se pusieron encima de la Mesa y que los socialistas ya asumen es permitir que los diputados puedan reformular sus preguntas al Gobierno el martes tras el Consejo de Ministros. Este plazo termina ahora los lunes.

Esta cesión, que reclamó Ciudadanos la semana pasada, no contenta ni al PP ni a Vox que la consideran completamente insuficiente, una vez que los socialistas han descartado cambios profundos en la organización de los plenos. Pastor acusó ayer a Batet de no apoyar a los diputados ni defender al poder legislativo frente a las maniobras del Gobierno para opacarle y remarcó que el cambio del Consejo de Ministros no sólo afecta a las preguntas de la sesión de control del miércoles, sino a la propia labor de oposición que realizan los grupos los martes por la tarde, día que el pleno debate sus iniciativas legislativas.

Vox, por su parte, argumenta que si se reduce el plazo para que el Gobierno prepare sus respuestas existe el riesgo de que caiga también la calidad de las respuestas a cuestiones más técnicas que requieran buscar datos en las direcciones generales.