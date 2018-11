El PP tacha de «disparate» la postura del PSOE en La Rioja sobre el euskera y le pide que recule Casado participará en 45 actos electorales en la campaña de Andalucía y recorrerá 9.363 kilómetros

Mariano Calleja

@Marianocalleja Seguir Madrid Actualizado: 12/11/2018 14:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, se ha referido este lunes a la idea del PSOE de equiparar el euskera con el castellano en La Rioja, como ha publicado ABC. El número dos del PP ha pedido al PSOE que «recule, que rectifique» y no haga un problema donde no existe.

«Parece que Sánchez nunca está satisfecho. Termina un disparate y empieza uno nuevo. Lo más importante es que se postra ante los nacionalismos. Es el presidente mimo, muchos gestos, pero estos juegos con polémicas artificiales». «El nacionalismo vasco nunca ha reclamado La Rioja como parte de esas ilusorias provincias vascas». ¿Qué podemos esperar en Navarra?», ha apuntado.

El secretario general se ha referido a la reforma constitucional que plantea el PSOE: «Plantearlo hoy es una locura. El PSOE hace crecer esta reforma por un instinto de supervivencia, quiere tapar otros asuntos». García Egea se ha preguntado cómo va a ser capaz de sacar adelante una reforma de la Constitución, si no puede siquiera aprobar los Presupuestos. «No es la reforma que necesita España», ha subrayado.

Respecto a la reunión el miércoles, a las 12, de los partidos constitucionalistas en la oposición, convocados por el PP, García Egea ha destacado la importancia de la cita para impulsar iniciativas que refuercen el Estado. «Queremos que sea un claro ejemplo de unidad de acción no solo en la calle, sino también en las instituciones», ha subrayado. El objetivo es que salga una hoja de ruta para frenar las «tropelías» de Sánchez en relación con el desafío independentista. «Queremos aglutinar a todos los que se sientan a la derecha del Partido Socialista», ha reconocido García Egea. El secretario general no ve excusas para no asistir a la creación de un «frente común» contra el presidente Sánchez.

Sobre la ley de Símbolos, que el PP lleva mañana al Congreso, García Egea ha defendido la neutralidad de los espacios públicos. El PP quiere asegurar que nadie pueda colocar un lazo amarillo en un espacio público. «Mañana es una gran oportunidad para saber de qué lado está el Partido Socialista», ha advertido García Egea. El secretario general del PP ha pedido al Gobierno que condene cuanto antes la agresión de una persona en Barcelona por llevar la bandera de España.

Campaña «puerta a puerta» en Andalucía

Mientras tanto, el PP ha terminado de preparar su campaña en Andalucía, donde se va a volcar literalmente, con cuatro caravanas paralelas. Una de ellas será la del candidato, Juan Manuel Moreno, pero también habrá caravanas propias del líder del partido, así como del secretario general y de los vicesecretarios y portavoces.

Casado, en concreto, participará en 45 actos, y recorrerá 9.363 kilómetros a lo largo de toda la campaña. Una de las novedades del PP será el «puerta a puerta», que llevará a representantes del partido a llamar literalmente al timbre de las casas para darse a conocer, explicar las propuestas del partido y resolver las dudas de los ciudadanos.

Antonio González Terol, que ha sonado mucho como posible candidato en las municipales madrileñas, será el responsable de esa campaña «puerta a puerta». En principio, Terol y militantes del partido se centrarán en ese «puerta a puerta», pero Casado podrá unirse en cualquier momento y llamar a la puerta de cualquier vecino.

«Andalucía es una prioridad para el PP y para España», ha subrayado el secretario general del partido.