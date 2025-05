El PP, contra Bárcenas: «La actual dirección nacional nunca ha hablado con delincuentes» Génova advierte de que ese Partido Popular al que pertenecía el extesorero «ya no existe»

A una semana de las elecciones autonómicas catalanas , el PP vuelve a ver a Bárcenas en titulares , una situación que desde Génova intentan zanjar con rapidez. El fantasma de la antigua corrupción aparece de nuevo, a pesar del relevo generacional que se ha producido en el partido. «La actual dirección nacional del Partido Popular nunca ha hablado con delincuentes y actuará legalmente contra cualquier infundio o calumnia de estrategias procesales que permiten mentir y difamar», han afirmado fuentes populares.

El PP intenta salir así al paso de la entrevista del extesorero del partido en «El Mundo», en la que asegura que ha negociado «con dos personas muy vinculadas al PP actualmente enterrar el "hacha de guerra" y no han cumplido» y añade que ha sido una negociación en la que él aceptó retirar la acusación por los discos duros de Génova.

Desde la dirección nacional del PP se desvinculan por completo de Bárcenas y de una etapa del partido que sitúan totalmente en el pasado: «Como ha dicho el presidente nacional, ese PP ya no existe y no le temblará el pulso para actuar contra cualquier militante contra el que se demuestre conductas irregulares, sea quien sea».

En Génova reinvidican el cambio de etapa en el PP, donde hay una dirección nacional totalmente renovada, y marcan distancias con una página de la historia del partido en la que no se reconocen: «Hace dos años los afiliados renovaron en primarias a sus representantes para pasar página de una etapa que no reconocen como parte de la historia de un partido fundamental para España, sino de las actuaciones de las personas que determine la Justicia, y que ya no tienen responsabilidades políticas por decisión de la actual dirección».

«El coste electoral que se pretende infligir a una nueva generación popular con casos de hace décadas no van a distraer su compromiso inequívoco con la exigencia de absoluta ejemplaridad en el ejercicio público, tal y como se ha demostrado en todas las decisiones que han guiado la actuación de Pablo Casado», insisten las mismas fuentes.

Desde el PP subrayan que este partido es la única alternativa al Gobierno radical de Sánchez e Iglesias , «que presiden los únicos partidos condenado e imputado respectivamente por financiación ilegal en España, que usan la Fiscalía para su beneficio electoral y pretenden asaltar la independencia judicial por interés partidista».

En la dirección nacional del PP reafirman su compromiso con la honradez, la eficacia y la transparencia en el servicio público a todos los españoles.