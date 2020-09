El PP acusa al Gobierno de «perseguir» a la oposición y huir del control parlamentario Cuca Gamarra acusa a Sánchez de «cobardía» por no acudir mañana al Pleno del Congreso de los Diputados

La portavoz del Grupo parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de Sánchez de llevar a cabo una «persecución» de la oposición y huir del control parlamentario. En esa línea, ha subrayado que Pedro Sánchez actúa con «cobardía» al no acudir mañana a la sesión de control del Gobierno.

Gamarra ha expresado su sorpresa por el «veto» del PSOE a la solicitud del PP de incorporar al orden del día del próximo Pleno la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia. La propuesta se volverá a llevar a la Junta de Portavoces de la próxima semana. En cambio, los socialistas sí han aprobado la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, que afecta al PP.

«Por primera vez se va a investigar a un Gobierno que no es el de la investidura en curso», ha denunciado la portavoz del PP. «Lo que no aceptamos es lecciones. El PSOE es un partido político, con responsables políticos que fueron condenados por los GAL, y recientemente ha sido condenado por los ERE. Este grupo parlamentario no tienen sentado a ningún diputado imputado». «Si se investiga hay que investigar a todo el mundo», ha afirmado.

«El PSOE y Podemos tienen ansiedad por tapar su nefasta gestión de la crisis sanitaria y económica», ha señalado. En cambio, sí han impulsado la «persecución» del principal partido de la oposición.

Gamarra ha reprochado a la portavoz socialista, Adriana Lastra, que haga un llamamiento a la manifestación contra el Gobierno regional de Madrid, porque no es «responsable». «No puede ser que el presidente del Gobierno muestre una voluntad e colabora , arrimar el hombro de ir juntos contra el virus, y al mismo tiempo miembros de su partido estén firmando la convocatoria de manifestaciones contra un Gobierno que tiene que aplicar medidas. Eso es deslealtad y temerario».

Gamarra ha remarcado que esas manifestaciones solo se están produciendo donde gobierna el PP. «Animar a la gente a manifestarse es una irresponsabilidad política y una temeridad».