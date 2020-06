El polvorín de VOX en Murcia Diputados autonómicos y concejales se enfrentan a la dirección tras denunciar irregularidades en las contrataciones

En noviembre de 2019, quince días después de haber conseguido Vox su triunfo electoral más importante, al convertirse en la primera fuerza política de Murcia en las elecciones generales, dimite la dirección regional. La decisión sorprende porque es el equipo dirigido por el parlamentario autonómico Pascual Salvador, el que ha llevado a la formación presidida por Santiago Abascal a ser una fuerza determinante en las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019. En esta cita electoral consiguió cuatro escaños en la Asamblea y pudo aupar al Gobierno al popular Fernando López Miras, que junto a los votos de Ciudadanos y uno de Vox superó al bloque de izquierdas.

Sin embargo, en el mejor momento político, se abre una crisis interna que ha derivado en un duro enfrentamiento entre los dirigentes alineados con la dirección nacional y los críticos, muchos de ellos apartados, que denuncian irregularidades internas. Murcia se ha convertido para Vox en un polvorín a punto de estallar.

Las fuentes internas consultadas por ABC sitúan el origen de esta crisis en la designación «a dedo de José Ángel Antelo como presidente de la gestora». Un exjugador de baloncesto que trabaja en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (Ucam), al frente de la cual se encuentra José Luis Mendoza, que cada vez tiene más poder en Vox. «Antelo iba a dirigir al partido a unas elecciones primarias, pero decide utilizar su posición como presidente para consolidar una candidatura propia y eliminar a la posible competencia. Identifica a las personas que podrían tener oportunidades y empieza a aislarlos», señalan estas fuentes.

Sea cierta o no esta versión, que ABC no ha podido contrastar porque la dirección nacional ha rechazado que Antelo aportara su visión en este periódico, la realidad es que el primer enfrentamiento se produce en el seno del grupo de Vox en la Asamblea de Murcia. El portavoz, Juan José Liarte, decidió despedir a cuatro trabajadores del grupo parlamentario porque estaban cobrando del parlamento de Murcia y, a su juicio, trabajaban para el partido. Además, bloqueó las cuentas del grupo para que Madrid no pudiera acceder a ellas.

Eliminar competidores

Trasladó estas irregularidades a la dirección y la consecuencia fue la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión de militancia del portavoz, junto a otros dos diputados, María Isabel Campuzano y Francisco Carrera. Algunas fuentes apuntan a que el objetivo real era Carrera porque «Antelo detecta que la única persona que podría presentarle una candidatura con muchas posibilidades de ganarle era Carrera. Empieza la persecución contra el grupo parlamentario», con la excepción de Pascual Salvador, que se alinea con la dirección nacional. Ante la resistencia de estos tres diputados, Vox intenta apartarlos del grupo, pero la Asamblea le da la razón a los rebeldes.

Paralelamente, otro foco de conflicto es el Ayuntamiento de Murcia, donde Antelo aparta a la portavoz, Inmaculada Ortega, y ocupa él el puesto. En Cartagena, la pugna se libra para intentar alejar también a Gonzalo Abad de la portavocía municipal.

Desde el municipio de Águilas, la concejala de Vox, Nuria Almagro, denuncia las presiones de Antelo para que revoque el cese de un asesor municipal al que denuncia ante el Comité de Garantías por tener un comportamiento «poco ético». Y pone el foco en la actividad privada de la tesorera de la gestora Carmen Menduiña.