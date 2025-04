Pedro Sánchez comparece el miércoles en el Congreso para explicar el plan contra el coronavirus

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez , ha mantenido este lunes una videoconferencia con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado . Según Moncloa, Sánchez ha resaltado la importancia de «mantener la unidad de acción contra el virus» y ha pedido a Casado que en esta batalla no haya colores políticos.

Sánchez le ha anunciado que comparecerá el miércoles en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del Real Decreto de Declaración del Estado de Alarma . Sánchez le ha transmitido «la máxima lealtad mutua» y le ha asegurado que «el Gobierno siempre se guiará por los principios de cooperación, colaboración y solidaridad entre todos los españoles».

Seguirá a lo largo de esta mañana su ronda de contactos, por videoconferencia o telefónicos, con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios. El objetivo es «facilitar la información precisa sobre las medidas adoptadas para hacer frente a esta emergencia y reiterarles la necesidad de mantener la unidad».

A las 14.00 horas, ha finalizado su reunión por videoconferencia con el portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique , dentro de la ronda con los grupos para coordinar la respuesta al coronavirus. Fuentes de UP explican que Echenique ha exigido al presidente "medidas valientes" para proteger a los trabajadores más "vulnerables" del impacto económico de la crisis sanitaria del coronavirus. "Hay que garantizar recursos del Estado para minimizar el impacto en los trabajadores asalariados, autónomos y PyMEs", ha pedido el dirigente de UP. Sánchez se ha remitido a su comparecencia en el Congreso donde explicará dichas medidas, según i nforma Gregoria Caro.

