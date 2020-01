Cae un narco que introdujo en España 800 kilos de cocaína en un falso camión del Dakar Fue arrestado de forma casual en Argentina por un episodio de violencia de género

Jerónimo Figueroa Castro (nacido en 1977, en la provincia de Buenos Aires) era la pieza que faltaba a la banda liderada por los españoles José Antonio Echavarría e Iván Ollé. En marzo 2010 estos individuos introdujeron más de 800 kilos de cocaína en España ocultos en un doble fondo de un camión que simulaba haber participado en el rally Dakar, que en enero de ese año se había disputado entre Argentina y Chile.

El vehículo, camuflado con pegatinas de Red Bull, Repsol y Telefónica y el anagrama del famoso rally –que como se sabe, este año se está disputando en Arabia Saudí–, transportaba droga que la Policía Nacional valoró en más de 65 millones de euros. Entró en España por el puerto de Bilbao, pero su destino final era Ibiza.

Jerónimo Figueroa burló a la justicia durante todos estos años, en los que se ha movido con identidades falsas, pero finalmente ha sido detenido en Argentina de forma casual, por una llamada a la Policía en la que se denunciaba un episodio de violencia de género en plena calle. Los agentes detuvieron a un hombre que se identificó como Diego Pablo Linkiewicz, pero que, una vez cotejadas las huellas dactilares, resultó ser el huido Jerónimo Figueroa.

Entrenador personal

Entrenador personal de profesión, Figueroa se había encargado de gran parte de la logística de la operación de n arcotráfico, después de conocer a los narcos a través de su pareja sentimental, de nombre Fernanda y hermana de un futbolista argentino internacional absoluto con su selección. Declaró al juez que otro hermano de su novia lo contrató para entrenarle y que fue éste quien lo puso en contacto con los narcos españoles.

Según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, Figueroa fue quien alquiló la «quinta», una finca, en el municipio de Capilla del Señor donde se preparó el camión y se introdujo la droga. Él asegura no saber nada de la cocaína e insiste en que creía que «los españoles» necesitaban la finca como taller para preparar el vehículo de cara al rally. El juez no le cree y, de hecho, el presunto narco recién arrestado había utilizado otra identidad falsa, Víctor Hugo Villarroel, para alquilar el inmueble.

Los narcos colocaron una tarima contrachapada que ocultaba cajones metálicos en tres columnas a lo largo del piso del vehículo con espacio para 360 paquetes de droga. Una vez preparado, embarcaron el camión en la terminal de Río de la Plata, en la capital argentina.

Perforación en el camión

El vehículo y la droga viajaron en un buque de la naviera Grimaldi como si se tratara de un camión que había participado en el rally Dakar. El 9 de abril de 2010 llegó a Bilbao, donde un equipo de la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional estaba a la espera para proceder a la incautación de la droga y a la detención de los dos integrantes de la red que viajaban en el mismo barco. De hecho, la Policía sabía de las intenciones de la banda, por lo que había alertado previamente a los Cuerpos de Seguridad de Argentina. Éstos hicieron discretamente una perforación en los bajos del camión cuando se encontraba en el puerto, y comprobaron que, efectivamente, había una sustancia polvorienta de color blanco. Coordinados con la Policía española, permitieron el embarque y se procedió a las detenciones inmediatamente después de que llegaran a Bilbao.

Desde 2009, un año antes de la incautación de los 800 kilos de cocaína, la Policía española investigaba un organización criminal dedicada al narcotráfico con actividades en la Península Ibérica y en otros países, entre ellos Argentina, y resultado de ese trabajo fue la incautación.

El titular del Juzgado Penal Económico número 8 de Buenos Aires, el magistrado Gustavo Meirovich, dictó auto de procesamiento contra Jerónimo Figueroa el pasado 9 de diciembre y ordenó el embargo de sus bienes. El presunto narco se encuentra en prisión preventiva y se enfrenta a una pena de hasta 16 años de cárcel. Los detenidos en 2010 ya fueron condenados en España.