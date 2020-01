Moreno Bonilla: «No consentiré que se nos trate como inferiores» «Si hay una mesa bilateral Gobierno de España-Gobierno de Cataluña ya se habrá traspasado la línea roja»

No entiendo la política como una confrontación sistemática. No lo hice en la oposición y tampoco voy a ejercerla ahora en el Gobierno. Partimos de un principio de lealtad institucional y colaboración con el Gobierno de España, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados si está en juego el principio de igualdad entre los españoles. Los andaluces no queremos ser más que ningún otro español, pero desde luego no vamos a consentir que se nos trate como inferiores. Andalucía, como Comunidad en la que viven más españoles, tiene la obligación y la responsabilidad de ser un dique de contención ante las derivas secesionistas.

¿Cómo tiene usted previsto plantar cara a las medidas económicas esbozadas por PSOE y Podemos (presupuestos expansivos, subida de impuestos, mayor regulación...)?

Andalucía ha iniciado el camino inverso a las propuestas que plantea el Gobierno: bajada de impuestos, eliminación de trámites, facilidades a la inversión… y, después de muchos años, empieza a dar resultado y crecemos por encima de la media de España la Unión Europea. Cito un ejemplo muy significativo: en 2019, la inversión extranjera en el conjunto nacional descendió un 61 por ciento, mientras que en Andalucía creció justamente esa cifra, un 61 por ciento. Nuestra guía va a seguir siendo la misma, vamos a mantener nuestra política económica y fiscal y nos blindaremos ante cualquier injerencia fiscal, porque Andalucía ya es un destino ideal para invertir.

¿Qué es que lo que más le preocupa del proyecto Sánchez-Iglesias?

Me preocupan muchas cosas, pero casi todas se resumen en una misma idea: que las concesiones a las fuerzas populistas e independentistas, partidos que quieren romper España y que han permitido a Sánchez ser investido, conduzcan a la ruptura del principio de igualdad entre los españoles. Los primeros pasos que ha dado este Gobierno son muy alarmantes en este sentido.

En lo que tiene que ver con su comunidad, ¿cuál es la principal amenaza para los ciudadanos?

Tenemos motivos para pensar que Pedro Sánchez quiere frenar el crecimiento que Andalucía ha iniciado con el Gobierno PP-Cs. No nos paga los 537 millones de euros del IVA establecidos en los acuerdos de financiación, ha suprimido el contrato de carros de combate con Santa Bárbara, ha cerrado el suministro de agua del trasvase Tajo-Segura a los agricultores almerienses y, para colmo, nos ha anunciado un bloqueo de nuestra financiación en los mercados por el déficit que generaron los socialistas en el último año de Susana Díaz. Sánchez nos hace mobbing político. Y no es una amenaza, es una realidad que ya está ocurriendo.

¿Es una prioridad reformar la financiación autonómica?

Sin duda. Así lo declaró formalmente el Parlamento de Andalucía en la anterior legislatura, y precisamente con el voto favorable del PSOE. En esa resolución reclamamos los 4.000 millones de euros que le corresponden a Andalucía por la infrafinanciación que sufre para mantener los servicios públicos básicos, y, consecuentemente, el inmediato inicio de las negociaciones para reformar el modelo de financiación. Con Rajoy en la Moncloa, el PP Andaluz no dudó en sumarse a esas reivindicaciones justas. Ahora, Susana Díaz y el PSOE callan para no incomodar a sus socios independentistas. Eso es lo que nos diferencia.

La mesa bilateral entre Gobierno y Generalitat será realidad en pocas semanas. ¿Cuál es la línea roja?

Si hay una mesa bilateral Gobierno de España-Gobierno de Cataluña ya se habrá traspasado la línea roja.

¿Debe el PP mantener su oferta de acuerdos de estado con el Gobierno? ¿Cuáles?

Un partido dialogante como el PP estará siempre dispuesto a negociar y pactar acuerdos que anclen al Gobierno a la senda constitucional y eviten que los desvaríos de populistas e independentistas atenten contra la unidad de los españoles. Pero es evidente que con Podemos como parte del Gobierno y ERC y Bildu sustentándolo es muy difícil que puedan materializarse. ¿Cree alguien que con esas hipotecas Sánchez va a bajar los impuestos?