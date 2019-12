«Si Andalucía está intervenida es por el sectarismo del PSOE» La Junta insiste: el plan de ajuste que quiere el Gobierno es el Presupuesto de 2020

Ni dudas semánticas ni titulares blanditos. El núcleo duro del Gobierno autonómico andaluz no está dispuesto a ceder ni un ápice en el mensaje: si el Ejecutivo central no permite a la Comunidad acudir a los mercados para financiarse es que las cuentas públicas de la Comunidad están intervenidas. Sin más. Hay intervención y ésta se debe únicamente al «sectarismo» del PSOE, que no es capaz de digerir que el mejor granero de votos del territorio nacional ya no le pertenece, tras las elecciones de diciembre de 2018 y el pacto del centro-derecha.

Lo dejó claro ayer en Málaga el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, en una comparecencia en la que junto a los titulares de Empleo, Rocío Blanco, y Educación, Javier Imbroda, hizo balance de los once meses de gobierno PP-Ciudadanos.

«Si aquí estuviera gobernando el PSOE, no hay intervención», aseveró, para también recordar acto seguido cómo el Gobierno de Pedro Sánchez ha retirado a Andalucía las partidas presupuestarias que servían para atender a los menores inmigrantes no documentados. Actitudes que según el también portavoz del gabinete de Juanma Moreno revelan que los socialistas no han asumido el cambio político.

Bendodo marcó temprano la pauta, y así de ella no se salió nadie por más que determinados titulares periodísticos del fin de semana pudieran dar munición a la tesis socialista de que, como mucho, hay tutela pero no intervención.

Cuentas de ajuste

Así, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, insistió también en que Andalucía «está intervenida». Pero aclaró que no quiere con sus declaraciones «llevar a la alarma» ni que se genere una mala imagen de la Comunidad ante los mercados financieros. Velasco se refirió asimismo al presupuesto de 2020 recién aprobado en el Parlamento andaluz, para asegurar que cumplirá «el límite de endeudamiento» y pasará «todos los controles financieros».

En este aspecto también había incidido Bendodo, cuestionado por los periodistas por el plan de ajuste que demanda el Gobierno central. Bendodo defendió que «el mejor plan de ajustes es el Gobierno de cambio y el presupuesto de estabilidad que hemos aprobado la pasada semana».

Al tiempo, emplazó a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero -a la que afeó su «compañerismo» por decir que el déficit del año 2018 es culpa de su compañero Ramírez de Arellano- a más diálogo y negociación para poder solucionar la crisis. «Algo más que la frialdad de una carta», concluyó.