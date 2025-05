Irene Montero justifica la expulsión de Teresa Rodríguez en su permiso por maternidad: «La política no para» Podemos e IU expulsan a Teresa Rodríguez y siete diputados Anticapitalistas de Adelante Andalucía:«Me odian, es un atropello jurídico» Los parlamentarios ahora no adscritos presentan un recurso en el Parlamento contra decisión de la Mesa

La mesa del Parlamento de Andalucía aprobó ayer una solicitud registrada por Podemos Andalucía e Izquierda Unida (IU) para expulsar de Adelante Andalucía a Teresa Rodríguez , que se encuentra en estos momentos de permiso por maternidad, y a otros siete diputados de Anticapitalistas por «transfugismo».

Anticapitalistas abandonó el universo Podemos en mayo, descontentos con el gobierno de coalición con el PSOE, entre otros asuntos de fondo. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , y Rodríguez escenificaron en febrero una salida pacífica explicando en un vídeo conjunto las razones por las que Anticapitalistas había decidido convertirse en un partido independiente.

Pero la tensión en Adelante Andalucía y las luchas internas entre los grupos formantes no cesaron. Teresa Rodríguez seguía siendo hasta ayer líder de la coalición, pero la sucursal de Podemos andaluza insistía en que era un rapto de los escaños porque ya no formaba parte de su partido y los consiguió bajo su sello.

«No me lo esperaba», aseguró ayer Rodríguez en La Sexta, «Llegamos a un acuerdo con Pablo Iglesias para la salida amistosa de Podemos y sin batalla interna para tener una organización federal (por Adelante Andalucia) y ahora ocurre esto cuando estoy de baja maternal».

¿Recuerdan el vídeo? En él @TeresaRodr_ y @PabloIglesias pactaron una separación amistosa para que en el sur construyéramos #AdelanteAndalucía sin conflictos.



Hoy Podemos e IU pactan con Vox, PP y PSOE la expulsión de Teresa Rodríguez y otras 7 diputadas.pic.twitter.com/eL32WiVTvI — Adelante Andalucía (@AdelanteAND) October 28, 2020

Rodríguez y su entorno coinciden en que es una «maniobra» de Podemos e IU para apartarles y avanzar hacia un gobierno con el PSOE de Susana Díaz , algo que Anticapitalistas siempre ha rechazado.

La líder de Anticapitalistas señaló ayer que esperaba una «explicación de Iglesias». No ha llegado esa aclaración del secretario general de Podemos y vicepresidente del Gobierno. Pero sí una entrevista de la ministra de Igualdad, Irene Montero , que ha elevado el malestar.

Montero ha justificado este viernes la expulsión de Rodríguez alegando que «la política no para» durante un permiso por maternidad. «Yo he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas», ha dicho la ministra de Igualdad, en declaraciones recogidas por Efe, «La política no para mientras estamos de permiso, piense en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad».

Rodríguez ha denunciado esas declaraciones de Montero en Twitter: «La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. 'La política no para', ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba».

La Ministra de Igualdad defendiendo en Radio Nacional que se me expulse del Grupo Parlamentario mientras estoy de permiso de maternidad porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba. "La política no para", ha dicho. Esto tampoco me lo esperaba. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

Las desafortunadas declaraciones de Montero han molestado a Rodríguez, que advirtió en las redes sociales que podrían ser utilizadas por un empresario para despedir a una trabajadora que haya sido madre. Montero ha reaccionado rápidamente y a partir de ahí se han enzarzado en Twitter.

«La política no me cambio de barrio»

«Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones . Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas», ha respondido la ministra en Twitter.

«No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio », ha replicado Rodríguez.

La Mesa del Parlamento andaluz aprobó la solicitud de expulsión registrada por Podemos e IU con los votos a favor del PSOE, Partido Popular y Vox y la abstención de Ciudadanos . En estos momentos, Rodríguez y sus siete compañeros no forman parte de ningún grupo parlamentario andaluz y pasan a ser diputados no adscritos.

Anticapitalistas ha recurrido la decisión al Parlamento andaluz y han anunciado que la llevarán al Tribunal Constitucional. «PSOE, PP y Vox aprueban a propuesta de IU mi expulsión y la de mis compañer@s del grupo parlamentario durante mi permiso de maternidad.Tanto tocar las narices con las dietas y las bajadas de sueldo los ha puesto de acuerdo en algo: me odian. Es un atropello jurídico. Recurriremos », escribió ayer Rodríguez.