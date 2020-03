Las ministras Montero y Darias y Abascal, contagiados por coronavirus Sánchez comparece sin prensa y con preguntas vía Whatsapp para prevenir más contagios

La ministra de Igualdad, Irene Montero, dio positivo en coronavirus después de hacerse la prueba médica anteayer al presentar síntomas leves. «Me encuentro bien», expresó ella misma a través de sus redes sociales. Fue el primer caso de contagio dentro del Gobierno de coalición, lo que provocó que el gabinete al completo formado por PSOE y Unidas Podemos (UP) se realizaran durante la mañana de ayer el test del Covid-19. Además, sus equipos de prensa y asesores políticos se mantienen en casa para evitar posibles contagios.

El vicepresidente segundo y pareja de Montero, Pablo Iglesias, también se encuentra en cuarentena junto a ella y sus tres hijos en su domicilio de Galapagar, en Madrid. «Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias», anunció Montero, que pidió seguir «las instrucciones» de las autoridades sanitarias. «Yo también participaré en el Consejo de Ministros a distancia y me quedaré en casa», dijo por su parte Iglesias.

Montero y las dirigentes de UP acudieron a la manifestación feminista del 8-M del pasado domingo, en Madrid, donde asistieron miles de personas. Las del PSOE y las de Ciudadanos participaron por otro lado, aunque éstas últimas tuvieron que abandonar la marcha tras un escrache de los asistentes. La multitudinaria marcha fue criticada por la oposición de Partido Popular y Vox, que la abordaron como una «irresponsabilidad» en pleno brote del Covid-19. El Gobierno no ha reconocido todavía que alentar esa movilización, como no impedir el acto de Vox en Vistalegre, fue un error.

Dos positivo en el Gobierno

Por el momento, el positivo de Montero ha alterado por completo el funcionamiento del Gobierno. En paralelo a la comunicación del contagio de la ministra de Igualdad y la situación referente al vicepresidente Iglesias, La Moncloa anunciaba que se realizarían pruebas diagnósticas a todos los miembros del Ejecutivo formado por PSOE y UP. Al final de la tarde, se comunicó que al positivo de Montero se sumaba el de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que, según informaron, «se encontraba bien en su casa». Iglesias, por su parte, anunció en Twitter que no tenía coronavirus: «Me quedan 14 días de cuarentena cuidando de mi familia y trabajando por medios telemáticos».

Antes del cierre de esta edición, Vox confirmó dos casos más de coronavirus en sus filas. El presidente del partido, Santiago Abascal, y la secretaria general del grupo parlamentario, Macarena Olona, dieron positivo en la prueba tras el contagio de Javier Ortega Smith. Ya suman cinco en Vox.

El Gobierno asegura que sigue desde hace días protocolos preventivos en el Complejo de La Moncloa, que ayer se cerró a los medios de comunicación. Al Consejo de Ministros que se celebró solo acudieron los ministros concernidos por las medidas que se iban a adoptar o cuya presencia fuese imprescindible para abordar cuestiones derivadas a las próximas medidas a tomar. Solo asistirán los miembros del Ejecutivo «cuya presencia sea necesaria para la aprobación del Plan de Choque en respuesta al Covid-19», informó el Gobierno. En total participaron el presidente, los tres vicepresidentes al margen de Iglesias, y otros once ministros, que lo siguieron vía telemática.

Se canceló también la Comisión de Sanidad y Consumo, que iba a celebrarse ayer en el Congreso, donde estaba prevista la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa. Además, tras el positivo de Montero, el Gobierno informó de que a partir de este momento «las demás reuniones previstas en la agenda del presidente se realizarán de manera telemática». Esto se aplicó ya ayer a la reunión prevista con los agentes sociales. Algo que también afecta a la cobertura informativa.

Pedro Sánchez compareció ayer ante una sala de prensa vacía. La secretaría de Estado de Comunicación habilitó un grupo de WhattsApp con los periodistas que cubren habitualmente la información de la Presidencia del Gobierno para que pudieran hacer llegar sus preguntas al jefe del Ejecutivo, que las contestaba una vez se las enunciaba el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.