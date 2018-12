Barómeto de noviembre El CIS mantiene al PSOE doce puntos por encima del PP pese a su hundimiento en Andalucía El barómetro de noviembre devuelve a los populares el liderazgo de la oposición y coloca de nuevo a Cs como tercera fuerza

Ana I. Sánchez

Madrid Actualizado: 05/12/2018 13:58h

El CIS mantiene al PSOE como primera fuerza política con un porcentaje de voto más simpatía del 31,2 por ciento en el barómetro de noviembre, solo cuatro décimas menos que hace un mes, pese al hundimiento registrado por los socialistas en Andalucía. El PP recupera el liderazgo de la oposición tras escalar al 19,1 en intención de voto, desde el 18,2 por ciento anterior, y se coloca como segunda fuerza política, relegando a Ciudadanos de nuevo a la tercera posición con el 18,2 por ciento. La formación naranja pierde casi tres puntos en un mes -en octubre alcanzó el 21 por ciento- pese a la espectacular subida registrada en las elecciones del pasado domingo. Este es el primer estudio con estimación de voto publicado por el organismo desde entonces.

Podemos, por su parte, sube siete décimas y alcanza el 18 por ciento en voto más simpatía desde el 17,3 por ciento anterior, pese a haber perdido diputados en el Parlamento de Andalucía y dándose la circunstancia de que esta autonomía es una de sus fortalezas. El barómetro sí registra el alza de Vox visto en las elecciones del pasado domingo.

Así, este partido dobla prácticamente su intención de voto, desde el 1,3 por ciento registrado en octubre hasta el 2,5 por ciento que le otorga hoy el barómetro de noviembre, aunque con este porcentaje aún no tendría representación en el Congreso. No obstante, el partido que preside Santiago Abascal dobla al PDECat que en noviembre se hunde hasta el 0,8 por ciento desde el 1,4 por ciento de octubre. El otro gran partido independentista, ERC, escala en cambio cinco décimas hasta el 4,8 por ciento. El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre el 1 y el 11 de noviembre, antes de que arrancara la campaña para las elecciones andaluzas.

[ Lee completo el barómetro del CIS de noviembre (PDF)]

El barómetro debería haberse dado a conocer en la última semana de noviembre, pero según fuentes del CIS el organismo decidió retrasar su comunicación para no influir en el resultado de los comicios andaluces. No obstante, el organismo anuncia la difusión del barómetro con un día de antelación, algo que no se ha producido en esta ocasión ya que la publicación de la encuesta ha sido comunicada de manera sorpresiva esta misma mañana, tres horas antes de su difusión.

En el último barómetro de octubre, difundido el pasado 25 de octubre, el CIS otorgaba al PSOE un 31,6 por ciento en estimación de voto, casi el doble que al PP, que se quedaba en el 18,2 por ciento y era adelantado por Ciudadanos. La formación naranja alcanzaba el 21 por ciento de la estimación de voto mientras Unidos Podemos se situaba en el 17,3 por ciento.

Pese a la polémica que rodea a las encuestas del CIS desde la llegada de su actual presidente, José Félix Tezanos, fuentes del organismo han subrayado que los resultados de esta nueva encuesta mantienen los cambios introducidos por su nuevo responsable y, por tanto, no incluyen «cocina».

Los políticos, el segundo problema del país

El barómetro de noviembre recoge también qué cuestiones preocupan más a los españoles. Y, por primera vez, la clase política se coloca como el segundo problema más importante del país a ojos del 31, 1 por ciento de los encuestados, solo por detrás del paro que alcanza el 58,5 por ciento. La clase política inquieta ya a los españoles más que la corrupción, que resbala hasta la tercera posición del ránking.