En el tenis, el mejor jugador no es sólo el que más puntos gana, sino también el que comete menos errores no forzados. Esta máxima es aplicable a otros deportes, y también a la política española: esta máxima es la que debe aplicar el PP si quiere convertir su proyecto en una alternativa real a Sánchez. El posado de ayer de la presidenta de la Comunidad de Madrid en portada de El Mundo es un error no forzado de libro. ¿Había necesidad de aparecer como la dolorosa? No. El dolor que hoy está padeciendo la sociedad española no requiere de sobreactuaciones. Ni esta ni ninguna otra. Y este tipo de errores innecesarios son los que no puede cometer quien aspira a ser alternativa.

Hace un par de meses, al ciudadano le sentaba mal que le preguntaran por intención de voto. Era el momento de la unidad. Pero el escenario hoy es otro: el Gobierno se está mostrando incapaz de gestionar la crisis, la sanitaria y la económica. No consigue surtir a los ciudadanos de mascarillas y de test, no da información sobre los contratos y su política de anuncios es errática. En la calle hay desorientación, hartazgo y mucho enfado y, como revela esta encuesta de GAD3, solo uno de cada cinco españoles cree que Sánchez dice la verdad. Por todo ello, es natural que se esté produciendo un corrimiento de voto hacia la derecha. La alternativa es el PP, que ya toca los talones al PSOE Este movimiento de voto ya lo vimos en la encuesta de hace una semana sobre la Comunidad y la ciudad de Madrid.

El PP lo tiene a huevo. Se trata de consolidar un proyecto sólido y evitar los errores no forzados. Con Vox en un extremo renunciando a ser alternativa y Ciudadanos tratando de abrir espacio en el centro,Pablo Casado tiene una enorme oportunidad. Pero no debe olvidar que en la política, como en el tenis, es tan importante acertar como no meter la pata. Como Díaz Ayuso.