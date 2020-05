BARÓMETRO DE ABC/GAD3 Solo el 18,8 por ciento de los ciudadanos creen que Sánchez está contando la verdad Dos de cada tres votantes socialistas opinan que el Gobierno oculta datos

Mariano Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 11/05/2020 02:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La sospecha de que el Gobierno de Sánchez oculta datos y no está contando toda la verdad en esta crisis del coronavirus está cada vez más extendida entre los ciudadanos confinados. Solo el 18,8 por ciento cree que el Ejecutivo está contando la verdad durante el estado de alarma. Un dato que debería ser preocupante para La Moncloa, sobre todo porque no le creen ni los votantes socialistas. Según el último barómetro de ABC/GAD3, el 64 por ciento de los electores del PSOE afirman que Sánchez no está contando la verdad, y solo el 28 por ciento confían en su palabra. Los que más creen al Gobierno son los votantes de Unidas Podemos: el 47 por ciento opina que dice la verdad, aunque hay un 53 por ciento que mantiene lo contrario.

El problema del Gobierno no es solo el de su bajísima credibilidad. También pincha en muchos otros aspectos de su gestión en esta crisis. Solo el 29,2 por ciento del total de entrevistados consideran que el mando único está actuando con previsión. Los votantes socialistas también son críticos en este punto: el 45 por ciento ve «imprevisión» en el Gobierno, frente al 41 por ciento que piensa lo contrario.

La percepción de los ciudadanos sobre la gestión de Sánchez y su equipo en esta crisis ha ido empeorando, según ha avanzado el estado de alarma. Así, a finales de marzo un 45,9 por ciento sostenía que el Gobierno estaba actuando con unidad interna para hacer frente a la pandemia con medidas extraordinarias. Ahora, esa opinión ha caído hasta el 27,8 por ciento. Los únicos votantes que creen de forma mayoritaria que el Ejecutivo se mantiene sólido y sin grietas internas son los de Unidas Podemos.

Si hace algo más de un mes el 45,4 por ciento del total de entrevistados aseguraban que el Gobierno estaba gestionando con «competencia», ahora ese dato cae al 40 por ciento. El 58 por ciento de los electores del PSOE están de acuerdo en que el Ejecutivo funciona con «competencia», pero hay un 31 por ciento que creen lo contrario, lo que refleja de nuevo el desafecto cada vez mayor entre votantes socialistas y el Gobierno.

También ha caído en picado la percepción sobre la coordinación entre administraciones: solo un 22,3 por ciento piensa que sigue existiendo.