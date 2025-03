El Rey Juan Carlos dio un millón de dólares a Adolfo Suárez después de su dimisión

El archivo personal de Emilio Alonso Manglano, director del Cesid desde el 23-F y hasta junio de 1995, desvela el destino concreto de una parte de los fondos que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí para financiar la Transición. La fuente del jefe ... de la inteligencia española es el propio Don Juan Carlos , quien, en una audiencia celebrada en La Zarzuela el 30 de mayo de 1989, confesó a Manglano haber dado a Adolfo Suárez un millón de euros después de su dimisión como presidente del Gobierno.

La mayor parte de esta audiencia, que forma parte de la biografía del teniente general, «El jefe de los espías», fue adelantada por ABC el pasado miércoles 6 de octubre. Según el relato del director del Cesid, Juan Carlos I le dijo: «El rey de Arabia Saudí me dio 36 millones de dólares para la Transición ». A continuación, le relató que de esos 36 millones de la divisa estadounidense, «cuando se marchó Adolfo Suárez, le dio un millón para él».

Documento de Manglano sobre la entrega de un millón de dólares del Rey Juan Carlos a Adolfo Suárez ABC

No era la primera vez que Don Juan Carlos le hablaba de este espinoso asunto , pues en una audiencia en La Zarzuela celebrada casi tres años antes, el 10 de octubre de 1986, se lo anticipó en pleno disgusto por la actitud de Suárez, que seguía resistiéndose a dejar la política. Manglano: «Le ofreció un millón de dólares a Suárez para cuando dejara de ser PG [presidente del Gobierno]. No lo sabe nadie». En esta ocasión el Rey usó el verbo «ofrecer», pero en la audiencia del 30 de mayo de 1989 confirmó la entrega.

La crisis por la sucesión de Suárez generó una enorme inestabilidad política a comienzos de los 80 . El Rey era consciente de las dificultades que la estrategia del ya expresidente estaba generando al nuevo Gobierno y a la UCD, y de las complicaciones que acompañaban a su ambición política. «Estoy dispuesto a neutralizar a Suárez», confesó el Rey a Manglano, pues el exlíder de la UCD había dicho al monarca: «Si me hacen duque, no me meteré en política». Suárez anunció su dimisión el 29 de enero de 1981. Un mes después, el 25 de febrero de 1981, Don Juan Carlos le concedió el ducado. Los tiempos cuadran con la entrega del millón de euros («cuando Suárez se marchó»). Pero el expresidente no abandonó la política: tras salir del Gobierno y dejar la UCD fundó el Centro Democrático y Social (CDS).

Esta audiencia en La Zarzuela es ya una página que quedará para la Historia de España. Don Juan Carlos no sólo habló con el director del Cesid del donativo de 36 millones de la Casa de Saud y del millón de dólares para Suárez, sino también de créditos a interés cero: «El rey (saudí) le concedió un crédito de 50 millones de dólare s. Se retienen unos 30 en el banco, el resto a invertir. Ganancia de 18 millones de dólares. Ahora le han renovado 30 millones en las mismas condiciones».

Respecto a ese primer préstamo de 50 millones de dólares a interés cero, hay otra anotación que lo cimenta. Tuvo lugar el 24 de octubre de 1983, día en el que el jefe de la inteligencia del Estado acudió a otra audiencia con Su Majestad. Aunque con menos detalles, entre las notas de su agenda aparece esta: «El Rey, a través de Manolo Prado, gestionó 50 millones de dólares para UCD. ¿Qué se ha hecho de esto?».

Estas anotaciones desvelan que Don Juan Carlos contribuyó con sus gestiones a financiar el nuevo régimen, y también que ahí cimentó su fortuna personal , ahora en el foco de la opinión pública por las investigaciones del fiscal suizo Yves Bertossa y las diligencias de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que podrían archivarse en breve.