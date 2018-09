El PNV impulsa la retirada de la inviolabilidad del Rey fuera de los actos públicos La medida podría debatirse esta tarde en el Pleno del Congreso si Ciudadanos acepta incluirla en su moción contra los aforamientos

Ana I. Sánchez

Actualizado: 18/09/2018 13:30h

Intento del PNV para retirar la inviolabilidad del Rey en todos aquellos actos que no sean institucionales. El grupo vasco ha registrado una enmienda a la moción de Ciudadanos contra los aforamientos reclamando esa limitación en la protección del monarca.

El grupo naranja debe decidir ahora si la acepta o no ya que su moción se debate esta misma tarde en el Pleno del Congreso. Si Ciudadanos no admite la medida del PNV, no podrá debatirse aunque haya una mayoría en la Cámara dispuesta a apoyarla.

Las mociones, no obstante, no tienen consecuencias legislativas directas. Esto es, aunque la propuesta del PNV se debatiera y se aprobara no entraría en vigor. Este tipo de iniciativas sirven para determinar la existencia de mayorías políticas en el Pleno, como primer paso para el impulso de una iniciativa legislativa ya sea por parte del Gobierno en forma de proyecto de ley o desde la oposición como proposición de ley.

En todo caso, lo que sí consigue el grupo vasco con este movimiento es abrir un debate en el que obliga a los demás grupos a posicionarse.