ERC, PDECAT y PNV salen en auxilio de Sánchez para intentar cerrar el caso tesis Tardà pierde los papeles y advierte de que no apoyará la comparecencia del presidente «porque no me da la gana» Los tres grupos unirán fuerzas con PSOE y Podemos para impedir que el presidente tenga que dar explicaciones en el Congreso Eluden valorar si plagiar debe ser o no aceptable para proteger al jefe del Ejecutivo