Albert Rivera: «Si Sánchez vuelve a tener esta situación, va a bloquear España» El presidente de Ciudadanos repite táctica y anticipa que le dirán «no» al secretario general del PSOE «si no gira al constitucionalismo»

Las elecciones generales del 10 de noviembre, a la espera de que se disuelvan oficialmente las Cortes este lunes, prometen ser un «déjà vu» de los comicios del 28 de abril. El bloqueo político no mueve a los partidos de sus planteamientos y las encuestas dibujan por el momento escenarios muy similares a la actual composición del Congreso de los Diputados. Si el resultado es parecido, Albert Rivera lo tiene claro: «Si Sánchez vuelve a tener esta situación, va a bloquear España».

Ante este riesgo, en una entrevista en la Cope, el presidente de Ciudadanos (Cs) se ha esforzado por señalar al secretario general del PSOE como el principal responsable de la repetición electoral. Este mensaje se convertirá en uno de los hilos conductores de la campaña de PP, Cs y Unidas Podemos, que tratarán de modificar el actual equilibrio de fuerzas para ser alternativa –PP y Cs– y para cambiar la relación de fuerza con el PSOE –Podemos–.

«Me preocupa un presidente que simplemente por cálculos electoralistas es incapaz de llegar a acuerdos para gobernar él», ha señalado Rivera sobre Sánchez, a quien ha acusado de ser sinónimo de bloqueo. «El "no es no" de Sánchez estuvo a punto de forzar unas terceras elecciones en 2016 y le tuvieron que echar de su partido», ha recordado.

La férrea oposición de Rivera a Sánchez, sin embargo, perdió credibilidad esta semana después de una oferta «in extremis» para desbloquear la situación. Después de meses repitiendo que el no a Sánchez en la investidura era inamovible y que no facilitarían su mandato «ni por activa ni por pasiva», el presidente de Cs anunció que su partido se abstendría ante Sánchez si este aceptaba tres compromisos.

El primero, romper el Gobierno de Navarra con los nacionalistas y dependiente de EH Bildu; el segundo, no indultar a los líderes del «procés» en caso de sentencia condenatoria y aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña si Quim Torra no acata la sentencia; y el tercero, reducir la elevada carga fiscal prevista en la política económica socialista.

Fuera del Constitucionalismo

Rivera esta mañana ha aseverado que el rechazo de Sánchez a estas tres condiciones, que también le trasladó al líder del PP, Pablo Casado, que sí dio su visto bueno, hace explícita la ruptura de Sánchez con el constitucionalismo. Por ello, el ligero matiz introducido por el jefe de filas de Cs en la entrevista pierde toda su fuerza.

«Claro que se le puede decir que no a Sánchez si no gira hacia el constitucionalismo», ha apuntado Rivera, antes de situar al presidente en funciones completamente fuera de ese marco. Para Rivera, no es de recibo que Sánchez recibiese a Torra en la Moncloa «como si fuese un jefe de Estado» o que haya «pactado» con Arnaldo Otegui, el coordinador general de EH Bildu.

El presidente de Cs ha rehusado hacer autocrítica por la tardanza de su oferta al PSOE y ha justificado que, después de su campaña basada en el no a Sánchez, se le hubiera tachado de «oportunista», de querer «una vicepresidencia» o de estar interesado únicamente «en los sillones». Algo, según él, muy alejado de la realidad. «Muchos españoles, a pesar de que no queremos que gobierne Sánchez, sí queremos que este país se ponga en marcha», ha asegurado.

Por último, Rivera ha cargado duramente contra RTVE por enviar cartas informando sobre debates electorales la misma mañana que el Rey iniciaba la fracasada ronda de consultas, y ha censurado que se haya dejado fuera a Cs de las propuestas de «cara a cara» realizadas por el ente público. «¿Qué teme Sánchez?», se ha preguntado, ha exigido una rectificación a Rosa María Mateo y ha advertido de que no está dispuesto a pagar con dinero público «telesánchez».