Iglesias busca reeditar la coalición en Madrid para bloquear la 'vía Cs'

«Un Gobierno de coalición progresista». Así es la configuración con la que Unidas Podemos (UP) quiere despejar a Ciudadanos como actor clave en la Comunidad de Madrid, al contrario que los socialistas. Es el plan que el todavía vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, tiene de cara a las elecciones del 4-M a las que se presenta. Reeditar la fórmula nacional con el apoyo externo de Más Madrid para que el partido de Inés Arrimadas quede fuera de la negociación. Iglesias abandona el martes el Gobierno después del último Consejo de Ministros. El jueves entregó su escaño.

«Hay que romper la hegemonía del PP en la Comunidad de Madrid construida bajo dos fraudes: el 'tamayazo' y la financiación ilegal», explicó ayer Iglesias en la apertura del Consejo Ciudadano Estatal del partido. El líder de Podemos aterrizará en la región por dos razones. Mantener a flote a su partido, que se hundía en los sondeos hasta la desaparición. Y ser el revulsivo que movilice a la izquierda para evitar el primer Gobierno de Partido Popular y Vox. «El 4-M habrá sorpresas y vamos a demostrar que en Madrid también se puede», y añadió: «Hay que movilizar a la izquierda para que vote».

Hace unos días, el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, dijo claramente que prefería gobernar con un acuerdo con Más Madrid y Ciudadanos -«en ese orden», según apostilló, antes de hacerlo «con este Iglesias», al que dibuja como el cabeza de lista de la «confrontación» y los «extremos». En Ferraz respetan la decisión de su candidato, aunque apuntan que forma parte de su visión y su proyecto y no de una estrategia marcada por el partido. Preguntado por esta cuestión, el líder de Más País, Íñigo Errejón, consideró y avaló el hipotético tripartito.

«Eso es política ficción»

Sin embargo, Iglesias y UP rechazan cualquier fórmula con el partido de Inés Arrimadas. «Eso es política ficción», respondió esta semana el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, al ser preguntado por si pactarían con Ciudadanos solo para evitar un Gobierno de PP y Vox. El único plan del partido morado es reeditar la coalición PSOE-Unidas Podemos y tenderle la mano a Más País, a los que esperan superar con la candidatura de Iglesias y recuperar el espacio político que les quitaron en 2019. El líder de Podemos intentó la coalición con Más Madrid cuando presentó su candidatura, pero la candidata Mónica García rechazó el 'regalo envenenado'. Además, trabajarán para evitar que Ciudadanos forme parte de las conversaciones, como ya hicieron durante negociación presupuestario.

«En Madrid también podemos lograr un gobierno de coalición -dijo Iglesias-. No podemos consentir que el Gobierno de la comunidad se convierta en la desobediencia ante la ley y ante la Constitución y eso es lo que representa el PP». Considera que el PP se ha «atrincherado» en la comunidad para «resistir a los cambios que se están produciendo», por lo que insiste en que «las elecciones son cruciales para Madrid pero también para el resto del país» . En este contexto, Iglesias reivindicó como «victorias colectivas» de UP el borrador de la 'ley del solo sí es sí', el ingreso mínimo vital o las ayudas a pymes y hosteleros, entre otras. «Con un gobierno monocolor nunca hubiera ocurrido», subraya. Y también resaltó la importancia del 'bloque plurinacional', la mayoría parlamentaria con ERC y Bildu y otros grupos que ha servido para presionar al PSOE pero también para conceder «estabilidad» al Gobierno. «Con las fuerzas que han permitido gobiernos de la ultraderecha, y lo siguen permitiendo, no se pueden hacer Presupuestos decentes», continuó. Otro palo para Cs, con los que el PSOE intentó el acuerdo.

El martes participará en el último Consejo de Ministros antes de abandonar La Moncloa