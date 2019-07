Iglesias ve una «idiotez» la oferta de limitar a perfiles técnicos la entrada de Podemos en el Gobierno El líder de Podemos le aguanta el pulso a Sánchez: «La democracia no es que gobiernen tecnócratas»

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, no se mueve de su posición negociadora, pese al último intento que ha hecho el PSOE para tratar de descolocarlo. Tras el diálogo telefónico que mantuvieron ayer por la tarde, nuevamente fallido, Pedro Sánchez al final del día dijo contemplar «todos los escenarios» para desbloquear su investidura, lo que incluye incorporar perfiles técnicos de Podemos en el Consejo de Ministros.

Pero Iglesias sigue sin darse por enterado. Entrevistado en RTVE, ha vuelto a descartar hoy viernes la oferta del PSOE de incluir a independientes, aduciendo que la política la tienen que hacer los dirigentes de los partidos y no los «tecnócratas». «Parece que para estar en el Consejo de Ministros no hay que ser de Podemos o no haberse presentado a las elecciones», ha señalado Iglesias.

Aunque en la Administración y en el Gobierno tenga que hacer «muchos» técnicos, ha apuntado, en democracia gobiernan los políticos elegidos por los ciudadanos, y es una «idiotez» pensar otra cosa además de una «falta de respeto» a quien consideras un socio y sus votantes.

El líder de Podemos cree que no es «sensato» que a un socio se le diga que no puedo proponer a sus miembros para una coalición. «La democracia no es que gobiernen tecnócratas», ha afirmado. Con respecto a la posibilidad de que dé un paso atrás y renuncie a entrar en el Gobierno, Iglesias ha señalado que si el PSOE mantiene un veto sobre alguien tendrá que explicar «abiertamente».

Iglesias ha alertado de que para construir una casa no se pueden poner primero los ladrillos y luego el cemento que los une, a modo de metáfora para criticar la pretensión de negociar políticas sin hablar de quienes tienen que ejecutarlas. Es como pensar que un equipo de futbol puede diseñar su estrategia de juego independientemente de la alineación, ha añadido.

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha dicho esta mañana en la Ser que Sánchez «se plantea todos los escenarios posibles, porque es su obligación y lo va a hacer, pero estamos tardando en sentarnos los equipos». Calvo no ha negado las informaciones que apuntan a que Sánchez incorporaría en su Gabinete a perfiles no políticos de Podemos en su Ejecutivo ni a que la renuncia de Iglesias a formar parte del mismo contribuyera a desbloquear la situación.