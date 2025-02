El homenaje en Bilbao a un etarra con cuatro asesinatos, bajo la lupa de la Guardia Civil

Agustín Almaraz salió el lunes de la cárcel de Basauri tras cumplir 25 años de condena por los asesinatos de Emilio Castillo, Rafael Leiva Loro, Domingo Durán y Ángel María González. Fue recibido como un héroe en el barrio bilbaíno de Santutxu con música, pasacalles, ... quinqués, poemas y la vieja parafernalia de los 'ongi etorri' (bienvenida). No está claro quién lo organizó pero el acto además fue publicitado y apoyado por Sortu Bilbao en su cuenta de Twitter. «¡Ya está en la calle Agus Almaraz, nuestro vecino... ya lo tenemos aquí, en pie y rodeado por el cariño de su pueblo...». El homenaje está bajo la lupa de la Guardia Civil y las asociaciones de víctimas han sido unánimes al considerarlo una nueva humillación.

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado que el terrorista «con toda la jactancia pública vaya por las calles donde asesinó». «Una sociedad democrática no puede aceptar homenajes a asesinos orgullosos de sus crímenes», escribió ayer Covite en su cuenta de Twitter donde también criticó el apoyo de Sortu (Bildu) y su «participación» en los 'ongi etorris'.

La AVT señaló que lo que «ayuda es que se aplique la ley y se prohíban estos actos tan humillantes e indignos» . El diputado del PSOE y exalcalde de San Sebastián Odón Elorza aseguró, en una entrevista en Onda Vasca, que deberían impedirse los 'ongi etorris' a los presos de ETA porque son «inaceptables» y suponen «una ofensa» a los valores democráticos, a la convivencia y a las víctimas. Elorza pidió a Sortu y EH Bildu que «hagan su papel» y no los apoyen «bajo ningún concepto».

Hacía tiempo que no se producía un acto tan claro si no de enaltecimiento, sí de humillación, de ahí que la Guardia Civil siga vigilante a este y a otros homenajes futuros, según las fuentes consultadas por ABC: «Tensan la cuerda y si no hay consecuencias, seguirán haciéndolo», aseguran.

Es el Servicio de Información de este Cuerpo el responsable de la causa abierta en el Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional por enaltecimiento y humillación a las víctimas contra varios históricos de ETA y del movimiento abertzale, el principal Antón López Ruiz, alias 'Kubati'. Se les investiga por integrar una estructura dirigida a coordinar actos de homenaje a presos de la organización entre diciembre de 2016 y octubre de 2019. En ese procedimiento, con una parte bajo secreto, se han presentado informes y periciales sobre más de un centenar de actos.

El mes pasado se prorrogó la instrucción días después de que el juez Manuel García Castellón sobreseyera la causa a favor de Juan Mari Olano, exparlamentario de HB, Julen Larrinaga, Miren Zabaleta, de Sortu Navarra, y otros cuatro investigados del entorno proetarra por no haber quedado acreditada su integración en la citada estructura. Siguen investigados Kubati y otras tres personas y está pendiente tomar declaración a Carlos Sáez de Eguilaz y Felipe San Epifanio, Pipe , exjefe del comando Barcelona, ambos detenidos en la segunda fase de la operación a finales de junio.

Kubati, que declaró en abril en la Audiencia Nacional, habló de «dinámica» casi espontánea de la que surgen los 'ongi etorri', las bienvenidas. Fuentes de la lucha antiterrorista desmienten esa afirmación. «La cartelería, los símbolos, la música, todo coincide pero se adoptan otras formas para evitar que se les identifique con una organización y sortear un posible delito».

Informe sobre el impacto

«Penalmente tiene poco recorrido el enaltecimiento tras la sentencia de 2016 pero el mismo artículo del Código Penal recoge la humillación de las víctimas y sobre esa parte no hay un pronunciamiento expreso», explica la abogada que representa a la AVT Carmen Ladrón de Guevara.

Con esa puerta abierta, la Fiscalía trabaja en la causa que instruye García Castellón para dotar de contenido esa humillación y menosprecio y encargó un informe a la AVT sobre el impacto psicológico que producen estos homenajes sobre las víctimas, que se entregó en abril. Analizaron 95 actos de recibimiento a más de 90 etarras, de los que 15 tenían delitos de sangre.

Tras esos homenajes, sean al etarra responsable de su atentado o no, las víctimas entrevistadas sienten injusticia y humillación, además de abandono y falta de apoyo institucional y social. Influye en su vida diaria y en su recuperación. «Es posible que este tipo de actos también genere una afectación emocional negativa a víctimas de otras organizaciones terroristas como el Grapo o el yihadismo», concluye.

La Audiencia Nacional y los investigadores siguen ahondando en esta línea para intentar personalizar y concretar esa afectación, mientras que la AVT insiste en que se impidan los enaltecimientos.

Los informes de la Guardia Civil, aportados al juzgado, recogen «una conducta reiterada y sistemática» desplegada con «una estructura organizativa». Los 'ongi etorri' se han reducido a la mínima expresión en el último año, una circunstancia que Covite atribuye a la presión social y política, mientras que la AVT sostiene que es una cuestión numérica: han salido menos presos de la cárcel que otros años (19 en 2020, frente a los nueve de este).

La comisión de presos de Sortu, en la que se encuadra Kubati y otros históricos, no aparece; tampoco que se sepa en el homenaje del lunes en Bilbao. Hay que ocultar a los organizadores.